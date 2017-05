Un ex defensor canalla rescinde en Alemania

El defensor argentino Santiago García rescindirá su contrato con el Werder Bremen de la Primer División del fútbol de Alemania al no contar con el acuerdo para la renovación del vínculo laboral, según se confirmó hoy.



El rosarino García se despedirá del equipo el sábado en el partido que el Werden Bremen jugará frente al Hoffenheim, indicó la agencia alemana DPA.



"Para mí y para mi familia termina una época formidable. Siempre me sentí muy bien en el club. Lástima que no pudiésemos ponernos de acuerdo para continuar juntos. Le deseo lo mejor al club y a sus hinchas", comunicó el futbolista.



El jugador y el club no lograron un acuerdo para prorrogar el contrato que concluirá el 30 de junio próximo.



García, nacido en la ciudad de Rosario, se inició en Central, donde debutó en Primera División el 19 de octubre de 2008 de la mano del DT Gustavo Alfaro ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la décima fecha del Torneo Apertura de ese año.



En julio del 2010 fue transferido al US Palermo de Italia. Luego de su primera temporada en la Serie A, sin mucha continuidad, llegó a préstamo al recientemente ascendido Novara en el 2011.



Su buena campaña en Novara hizo que en el 2012 regresara al Palermo, y en el 2013 fue fichado en el 2013 por el Werder Bremen.