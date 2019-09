Milagros Brito, la ex esposa de Roberto García Moritán, compartió un mensaje en referencia a las relaciones amorosas pasadas y se armó una polémica. Debido a los mensajes que recibió, brindó una explicación al respecto.

"Si vos creés que estás al horno, acordate de que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial", es la leyenda que compartió en un mensaje que inmediatamente hizo ruido porque fue interpretado como una indirecta en relación al flamante noviazgo de su ex con la modelo, publicó en su sitio oficial El Trece.

Por esta situación, Brito tuvo que salir a aclarar que no se trataba de una indirecta a nadie: "Me pareció simplemente gracioso y lo subí. No tiene doble sentido ni es un mensaje para nadie".

La semana pasada, Roberto García Moritán compartió una imagen que generó revuelo en las redes sociales. En la imagen se lo podía ver con la modelo de espaldas, besándose. Sin embargo, después la borró y la jurado de Showmatch salió a explicar las razones.