Un técnico "leproso" busca hacer historia en la Europa League

Celta de Vigo, conducido por el ex leproso Eduardo Berizzo, visitará hoy (16.05 de Argentina) al Manchester United, en el partido de vuelta correspondiente a la semifinales de la Liga de Europa, con el objetivo de dar el gran golpe en el mítico estadio de Old Trafford y clasificar a la final en Estocolmo, el próximo 24 de mayo. El equipo español, que por primera vez en su historia clasificó a las semifinales de un certamen continental, llega al mítico Teatro de los Sueños con la ilusión de remontar la derrota 1-0 que sufrió en la ida, en Balaídos. El conjunto gallego tuvo un renacer desde la llegada del Toto, con quien ha logrado jugar dos semifinales de la Copa del Rey y pudo también quebrar el maleficio de los cuartos de final en Europa. Ahora tratará de apelar al espíritu de Villa Park, donde hace 19 años revirtió un 0-1 en contra y venció 3-1 a Aston Villa, que por entonces lideraba la Premier League. Berizzo alineará como dupla central a los argentinos Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia, en tanto que posicionará en la línea de mediocampistas al tucumano nacionalizado chileno, Pablo Hernández. Por su parte, el United, que tiene muy pocas opciones de terminar entre los cuatro primeros de la Premier para clasificar a la próxima Liga de Campeones -está a 4 puntos del City cuando restan tres partidos por jugarse-, tiene como principal obejtivo de esta temporada el título en la Liga de Europa. El portugués José Mourinho, cuyo equipo lleva seis victorias en igual cantidad de partidos como local en el segundo torneo continental, pondrá como titular al arquero argentino Sergio Romero. En la otra semifinal, Ajax de Holanda, con una gran ventaja tras haber ganado por 4-1 en el primer encuentro, visitará a Olympique Lyon de Francia, que tendrá entre sus convocados al defensor argentino Emanuel Mammana.

