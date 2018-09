Un viernes de súper acción: juegan Del Potro, la selección, Boca y San Lorenzo

Este será un viernes de súper acción a nivel deportivo, con platos fuertes para mantenerse pegado a la tele desde las 17 y hasta las 2 de la madrugada.



La primera gran atracción de la tarde será el encuentro semifinal del US Open que protagonizarán a partir de las cinco de la tarde hora argentina Juan Martín del Potro y Rafael Nadal. El cruce será televisado por ESPN, que a continuación mostrará la otra semi entre Novak Djokovic y Kei Nishikori.



Saliendo del tenis, a las 18 jugará Boca ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina. El cruce, a disputarse en Formosa, será válido por los 16avos de final de la competencia que también tendrá, desde las 21 en el Coloso de nuestra ciudad y por la misma fase, el encuentro entre San Lorenzo y Colón.



La noche se coronará con el debut de Lionel Scaloni como entrenador interino de la selección argentina. A las 00:00, en Los Ángeles, la selección chocará con Guatemala con estos nombres: Gerónimo Rulli; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Gonzalo Martínez, Giovanni Simeone y Cristian Pavón.



Una para los "madrugadores" (o los trasnochados, mejor): a las 4.35 AM del sábado (dos horitas después de Argentina-Guatemala), Los Pumas enfrentarán a Nueva Zelanda por el Rugby Championship, buscando el primer triunfo de la historia ante los All Blacks.

Y algo más para estirar el viernes/sábado al máximo: para los que quieran arrancar más temprano, a las 15.45 de hoy habrá un lindo cruce por la UEFA Nations League: entre otros encuentros, se destaca el que afrontará Italia ante Polonia.