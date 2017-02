Una radiografía de la economía de Central

Sin apartarse del tema, remarcó: "Los clubes tratan de fidelizar a los socios con contribuciones acotadas, respetando un poco el extracto social del target de cada club. Por lo tanto, los derechos que permiten ver gratuitamente el juego al espectador televisivo tiene que representar el costo global del fútbol como espectáculo. Espectáculos caros no admiten públicos baratos". Finalmente, aceptó que cuando acabe el ciclo de Broglia, la economía canalla estará saneada: "Las deudas serán las que resulten del saneamiento global del cub. Ninguna empresa tiene deuda cero, pero no tendremos arrastre, desproliidades, corruptela... eso quedará despejado".

Sobre la negociación con dos empresas que aspiran a televisar el campeonato nacional, el dirigente señaló: "Los derechos de TV deben ser un ingreso periódico, regular, sin especulaciones. Ahora deberán ser superiores, entre otras cosas porque en fútbol pasan cosas que no son bien percibidas por los futboleros o comentaristas. El fútbol es un espectáculo carísimo".

Acerca de la utilidad que el club le da al dinero ingresado por las ventas, explicó: "Los recursos también deben aplicarse al saneamiento financiero: hay juicios en cantidad, deudas heredadas. Hay una hipoteca tan generalizada y de tan amplio espectro que hay que ser muy cuidados. Los recursos no sobran, deben ser usados para reforzar los activos, bajar los pasivos, reponer jugadores y destinar otra parte al ciclo de formación". Los derechos de TV

Es que según contó el tesorero del club, Roberto Fattal Jaef, a Central le rindió sus frutos el proceso de captación, formación y venta de aquellos jugadores citados, que dejaron en el haber dinero contante y sonante no sólo para volver a reforzar el equipo, sino para solventar el complejo funcionamiento de la maquinaria del club.

