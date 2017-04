Velasco dio la lista para esta temporada: Conte y De Cecco, afuera

Además fueron citados los receptores punta Cristian Poglajen, Nicolás Bruno, Alejandro Toro, Lisandro Zanotti, Gonzalo Quiroga, Nicolás Lazo, Brian Melgarejo, Jan Martínez (Sub 23), Nicolás Méndez y Bruno Vinti, y los líberos Alexis González, Ignacio Fernández, Sebastián Closter y Santiago Danani (Sub 23).

La nómina incluye a los armadores Luciano De Cecco, Demián González, Maximiliano Cavanna, Juan Riganti, Gaspar Bitar y Matías Sánchez (los dos últimos Sub 23); los opuestos José Luis González, Bruno Lima y Germán Johansen; los centrales Sebastián Solé, Martín Ramos, Pablo Crer, Fabián Flores, Facundo Imhoff, Joaquín Gallego y Agustín Loser (Sub 23).

El técnico de la Selección convocó a 30 jugadores del seleccionado de mayores, la Sub 23 y la Juvenil, y también jugadores invitados; algunos de ellos ya comenzaron a trabajar el lunes 3 de abril en el Cenard.

