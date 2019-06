En la famosa categoría de automovilismo del IndyCar, el ex piloto de Fórmula 1, Takuma Sato, protagonizó un accidente que podría haber tenido consecuencias graves. El japonés ingresó a la zona de boxes y atropelló a uno de los mecánicos, haciéndolo “volar” por los aires.

El ex piloto de Fórmula 1 ingresó a toda velocidad a los pits en la vuelta 61 de la carrera que se desarrolló en el DXC Technology 600 de Texas. Según las explicaciones, la caja de cambios falló y no pudo detenerse a tiempo. Un auxiliar que estaba agachado esperando su ingreso no logró correrse y Sato lo levantó por el aire.

Fue una hecho con suerte: el mecánico rápidamente se levantó sin síntomas de dolor y fue uno de los que ayudó a correr el auto para atrás con la idea de iniciar el recambio de neumáticos y combustible.

El conductor estaba ubicado en la primera posición cuando llegó a ser asistido por su equipo de la escudería Rahal Letterman Lanigan Racing. La parada se extendió por alrededor de un minuto y cuando retornó a la pista Sato ya había caído hasta el 20° puesto.