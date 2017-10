Viernes 10 o domingo 12, las dos alternativas para la semifinal

El universo canalla espera con ganas el partido semifinal de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, que ya tiene sede definida (será en Formosa), pero no aún fecha.



Y en ese sentido, la dirigencia auriazul maneja dos días probables de los que saldrá el elegido: "No sale del viernes 10 o el domingo 12", dijo una alta fuente dirigencia a Rosario3.com.



Ese fin de semana no habrá acción de Superliga por tratarse de fecha FIFA, pero el sábado 11 no hay que contarlo ya que la organización ya programó la otra semi entre River y Deportivo Morón".



Por otro lado, Paolo Montero tuvo una buena noticia: la lesión de José Leguizamón en el peroné izquierdo no reviste gravedad y podrá decir presente el lunes venidero a las 21.05 ante Tigre (arbitraje de Pitana).