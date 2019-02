Zampedri, borrón y cuenta nueva: "Lo que pasó ya quedó atrás"

Fernando Zampedri tuvo los ojos de todo el estadio encima. Es que el escándalo que generó su malogrado traspaso a Independiente, con relación con los dirigentes rota como saldo, hizo dudar de su presencia en el equipo. Pero el Toro jugó y al final habló, aunque aseguró que todo es parte del pasado.



"Ya pasó, ya me metí en la cabeza este partido", le dijo a la TV ni bien terminó el juego, con el aplauso de los hinchas de fondo. "Me sigo debiendo a esta institución y cada vez que toque daré el máximo de mí. Todo lo sucedido quedó atrás", agregó.



Fernando tuvo dos ocasiones de cabeza, pero las falló por poco. (Alan Monzón)



"Con la dirigencia no he vuelto a hablar, veremos en la semana. Pero ya pasó. La confianza que me brindaron el cuerpo técnico y los compañeros fue importante, al igual que el de mi familia", añadió.



Sobre el 0 a 0 de esta noche, comentó: "Salió trabado, hubo situaciones de gol de ambos bandos pero ninguno pudo concretar".



Y cerró analizando lo que viene: el clásico ante Newell's: "Esta semana habrá que mejorar muchas cosas, ojalá salga todo bien".









También habló Rinaudo



"Buscábamos los tres puntos, porque jugamos en casa y por el objetivo. Pero hay que mejorar, aunque tuvimos cosas buenas, sobre todo en el segundo tiempo. No sé si con tanta claridad, pero generamos y no pudimos concretar", remarcó el ex Gimnasia.



Para Fito, "nos falta mucho, el gol es uno de los aspectos, pero estamos trabajando para mejorar como equipo. Hay que ir mejorando partido a partido, deberemos analizarlo y seguir mejorando".



El clásico con Newell's también fue tema de conversación: "Desde la lejanía, uno lo ha visto desde afuera; ahora me tocará desde adentro. Desde el día que llegué, los compañeros, la gente te lo hace sentir. Ojalá salga una inda fiesta, que sea sólo fútbol. Feliz de poder jugarlo".