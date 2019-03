Zidane volvió a Real Madrid: “No me fui muy lejos, vivo aquí”

Real Madrid anunció este lunes el regreso del entrenador francés Zinedine Zidane, quien quedó en la historia del club tras ganar tres Ligas de Campeones de Europa, en reemplazo del argentino Santiago Solari. El presidente Florentino Pérez trata de dar un golpe de efecto luego de la eliminación del Merengue de la Champions y vuelve a contratar a uno de los entrenadores más exitosos de la rica historia de la Casa Blanca. “Estoy muy feliz de volver; en realidad no me fui muy lejos, vivo aquí”, dijo el ex astro francés con una sonrisa.

La dirigencia del club madrileño encabezada por el presidente Florentino Pérez se reunió esta tarde y resolvió rescindir el contrato del "Indiecito" Solari y como golpe de efecto confirmó el regreso de Zidane.

El entrenador argentino Solari había dirigido esta mañana la práctica de Real Madrid, pero unas horas después los medios locales adelantaban que ya estaba cerrado el regreso del francés Zinedine Zidane, quien conquistó tres Ligas de Campeones de Europa en el club.

�� Zidane: "Mi ambición y la ilusión que tengo por volver a entrenar, nadie me las va a quitar".#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/ZQcb12hYLn — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 11 de marzo de 2019

En conferenciaa de prensa, Zidane dijo: “Estoy muy feliz de volver a casa”. Y agregó entre sonrisas: “En realidad no me fui muy lejos, vivo aquí”.

“Es un día especial para todos y estoy feliz. Lo más importante es eso. Como decía el presidente, estoy muy feliz de volver a casa. Lo que quiero es volver a trabajar y quiero lo que siempre ha sido este club. Lo único para mí es empezar a trabajar mañana”, aseguró.

El sábado Zidane se sentará nuevamente en el banco de suplentes blanco en el partido ante Celta de Vigo, por la liga española.

Solari estuvo al frente del entrenamiento en el predio de Valdebebas y luego se despidió del plantel y de los auxiliares.

La partida de Solari, quien en noviembre había firmado un contrato hasta 2021, se anticipó por las eliminaciones en la Liga de Campeones de Europa, frente a Ajax de Holanda, y de la Copa del Rey frente a Barcelona.

Solari se desempeñaba como entrenador del equipo B del "merengue" y asumió a fines de octubre, tras la salida de Julen Lopetegui. El rosarino, de pasado en el club como jugador, dirigió un total de 31 partidos, de los cuales ganó 22, empató dos y perdió ocho.

En el medio conquistó el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes que se disputó a fines del año pasado.

Además, el "merengue" también quedó lejos en la lucha por el título en la liga española que lidera el equipo de Lionel Messi.

Zidane, quien se había ido a fines de mayo del año pasado, estuvo dos años y cinco meses en el club y durante su ciclo ganó nueve títulos: 3 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga y 1 Supercopa de España.