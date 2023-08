Advertencia de distribuidores de agroinsumos: el glifosato podría subir hasta un 30%

Desde CEDASABA realizaron un análisis e interpretación del impacto y consecuencias de las medidas implementadas por el Gobierno a partir del lunes 24 de julio pasado.



Luego de la publicación de las mismas, el efecto de desconcierto fue inmediato. Las grandes adelantadas fueron las empresas comercializadoras y productoras de fertilizantes, ya que desde principios de julio se comportaron muy cautelosas. Además. “la sensibilidad, necesidad y formas de comercialización que tienen, para ellos es bastante sencillo poner todo en pausa”, sostuvieron en un comunicado



“Si bien hoy podemos ver que la cadena de oferta no está cortada, el suspenso dado por la inestabilidad hace que en el actual escenario siempre esté a punto de suceder algo nuevo: no proveen la totalidad de la cantidad demandada por el mercado, y siempre hay dudas de que en cualquier momento la ´canilla´ se cierra”, advirtieron.



En relación a los fitosanitarios, dichas empresas luego de una seca histórica se encontraron en primera instancia con un carry muy grande y las materia primas bajando su valor en China. Como consecuencia, disimularon o “maquillaron” el cambio de normativas (hay que recordar que el Gobierno hace tres meses introdujo una modificación que hizo recalcular los costos de importación), por lo que los precios no solo subían sino bajaban. Por ende, la oferta y los precios no se vieron alterados.



A partir de un cambio de tendencia en las cotizaciones en China, los precios revirtieron su tendencia. Esto sumado al Impuesto País hizo que las empresas corrijan sus listas de precios en su gran mayoría entre un 7.5% y un 10%, dependiendo del producto.



El glifosato, por ejemplo, fue mucho más alta su corrección. Igualmente, y ante el desconcierto reinante, la oferta también se ve afectada porque la normativa no es clara y ese impuesto que además es retroactivo, podría llegar a subir hasta el 30%.



“En resumen, ante un escenario complejo, de incertidumbre y con las PASO a unos días, el mercado se presenta con una oferta acotada, con precios en su mayoría en alza y con el temor de nuevas correcciones, no solo en tipo de cambio sino en los porcentuales del impuesto país. Llevando en muchos casos a las empresas volver sobre sus pasos”, concluyeron desde la entidad.