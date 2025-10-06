Advertencia de pymes lácteas santafesinas: "nuestra continuidad está comprometida"

La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas de la Provincia de Santa Fe (APYMIL) manifestaron su preocupación ante la compleja situación por la que atraviesa el sector pyme lácteo regional. "Creemos que es nuestra responsabilidad visibilizarla y convocar a un diálogo urgente y constructivo",

Como todo actor de la cadena conoce, durante un extenso período las pymes consideran que realizaron un esfuerzo extraordinario para adaptarnos a precios de la materia prima que, si bien el mercado convalidaba, sabíamos que no eran sostenibles en el tiempo. Sin embargo, reconocieron que asumen ese compromiso para acompañar la necesaria recomposición del sector primario.

"En todo momento, y aún en contextos adversos, las pymes garantizamos el retiro de la leche en su totalidad, poniendo nuestras instalaciones industriales y comerciales al servicio de la producción. Esa responsabilidad no ha cambiado ni cambiará", afirmaron en un comunicado.

Hoy, sin embargo, el escenario presenta una combinación de factores que compromete seriamente la continuidad de nuestras empresas:

• Sobreoferta de leche cruda, con volúmenes en alza que se acercan a sus máximos estacionales.

• Mercado interno deprimido, principal canal de venta de nuestras pymes, con precios finales en caída entre un 5 % y 10 %.

• Exportaciones restringidas, dificultadas por el tipo de cambio vigente y la pérdida de competitividad externa.

• Empresas de referencia en crisis: casos como Verónica, La Suipachense y La Lácteo son ejemplos concretos del grave deterioro de la actividad.

• Constante aumento de costos en insumos, servicios y logística, que erosiona aún más la rentabilidad de las pymes lácteas.

A esta realidad se suma un desajuste estructural: mientras los precios de venta caen, el valor de la leche cruda se mantiene alto, influenciados por actores de gran escala que no reflejan la realidad del sector pyme, haciendo que la situación sea insostenible.

"En este contexto, y con el objetivo de resguardar la continuidad de las empresas y el empleo, vemos necesario revisar las condiciones de pago de la leche cruda y dar comienzo al pago por sólidos. Esto último, es una necesidad compartida entre productores e industrias y debemos avanzar con una implementación articulada, procurando que la misma tenga el menor impacto posible"

Compromiso y pedidos

• La defensa de los productores primarios, proponiendo avanzar con urgencia en un esquema de pago por sólidos útiles que reconozca la calidad y promueva una distribución más equitativa del valor.

• El sostenimiento de las pymes industriales, que constituyen un entramado económico y social clave en nuestra provincia.

• La búsqueda de consensos, convocando a productores, organismos públicos y demás instituciones a mesas de trabajo que permitan construir soluciones.