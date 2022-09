Alerta en la Zona Núcleo: el 40% del área sembrada con trigo podría perderse

Definitivamente la campaña triguera bien complicada y los pronósticos no son alentadores. De acuerdo al relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de la Guía Estratégica para el Agro (GEA), el 40% del trigo de la Zona Núcleo está en condiciones malas. “Lamentablemente, la superficie que se perdería por falta de agua y heladas podría ser récord este año”, afirmaron los técnicos.

En el 2020, a fines de septiembre, en esa situación de “malas y a punto de secarse” se encontraban 170.000 hectáreas y finalmente se perdieron 130.000 que marcaron el récord de pérdidas de la región. Ahora, el mismo mes termina con un 80% del trigo sembrado entre malo y regular, solo un 15% se conserva en buenas condiciones y el 5% en muy buenas.

En distritos como General Pinto están evaluando si seguir o no con el cultivo. “Más del 60% de los trigos está en esta situación. Es muy probable que no lleguen a la cosecha, son lotes que no les ha llovido nada”, reconocieron los expertos. Precisamente esos trigos se sembraron con una fuerte inversión en dólares: “se fertilizaron para superar los 40 a 50 qq/ha y hoy se evalúa secarlos; para que esto no suceda, tendría que llover entre 20 a 60 mm antes de la primera quincena de octubre”, remarcaron.

En Colón, el escenario es igual de crítico porque hay lotes muy complicados, al límite de ser secados. Por su parte, en Bigand “la situación es gravísima” con el 80% de los cuadros que están en malas condiciones y rindes estimados en 10 a 12 qq/ha. “Si lloviese en estos días, en los mejores lotes se podría esperar 20 qq/ha, pero ya hay un 20 a 30% de los trigos que se consideran perdidos”.

Septiembre seco y octubre viene parecido

Septiembre termina con muchas localidades, con récord o casi récord, de falta de lluvias. En promedio, la región núcleo recibió 13 mm cuando debería haber tenido como media estadística casi 50 mm. Es decir que llovió casi una cuarta parte.

En el norte bonaerense y extremo sur de Santa Fe, los milímetros son inferiores a los 10 mm y hay récords de falta de agua mensual. En Junín, con 1,4 mm acumulados en este mes, es el septiembre más seco de los últimos 60 años, mientras que en Pergamino septiembre dejó 6 mm, el segundo menor registro de los últimos 60 años.

“Algunas lluvias pueden producirse en los primeros días de octubre pero, una vez más, serán moderadas y predominarán sobre el sur de la región pampeana”, admitieron desde la GEA. “Por el momento, todo indica que la primera semana del nuevo mes mantendrá un comportamiento pluvial deficitario, similar al de los últimos treinta días”, dijo el Dr. en Ciencias atmosféricas, José Luis Aiello.

Ante este escenario, el consultor Elorriaga agregó: “el comportamiento de lluvias parece estar siguiendo el patrón del enfriamiento del Pacífico. Puntualmente, octubre y noviembre siguen con malos indicadores en este sentido. Los indicadores observados son muy malos para esperar una pronta recuperación del régimen hídrico en Argentina”.