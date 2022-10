Bahillo en Santa Fe: alerta por el trigo, preocupación por la carne y elogios al productor

El secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, estuvo en la provincia de Santa Fe este sábado para recorrer la Expo Rural de Rafaela, que se desarrolló este fin de semana en la ciudad emblemática de la cuenca lechera. Durante la recorrida atendió a los medios de prensa presentes, entre ellos Ecos365, y dejó algunas definiciones sobre las problemáticas que afronta el sector agropecuario.

En ese sentido, expresó su preocupación por el impacto del clima en la campaña triguera, teniendo en cuenta que las estimaciones oficiales vienen sufriendo “ajustes” con el correr de las semanas. “Hasta la semana pasada estimábamos una cosecha de alrededor de 18 millones de toneladas y lo vamos siguiendo de manera permanente porque hay zonas muy complicadas. Ojalá podamos cumplir con las expectativas de exportación y del mercado”, expresó.

El funcionario reconoció que el país afronta por tercera vez consecutiva un año “Niña” y las expectativas “no son las mejores”. Ante este escenario, remarcó que el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 contempla “muchos más fondos” para asistir económicamente a quienes sufren las inclemencias climáticas, para que el productor mantenga su capital de trabajo y así poder seguir. “Nada le reemplaza un buen régimen de lluvias, pero intentamos paliar la situación con herramientas de este tipo, pero reconozco que a veces no llega en tiempo y forma al productor”.

Bahillo participó de la ceremonia inaugural de la Expo Rural de Rafaela.

Luz de alarma por la carne

El Gobierno nacional sigue de cerca las exportaciones de carne y hasta hace un mes maneja una proyección “récord” para este año, con un volumen aproximado de 920.000 toneladas equivalentes res con hueso. Sin embargo, la situación difícil que enfrenta China (el principal comprador de las carnes argentinas) genera escepticismo en la cadena y el oficialismo.

“El mercado mundial no está pasando un buen momento. la realidad es que dependemos de China más de lo que nos gustaría Y ese mercado ahora se ha resentido. Todo indica que serán dos o tres meses, pero al mismo tiempo estamos buscando mercados alternativos”.

Por otro lado, se refirió al precio del kilo vivo del ganado en pie que en los últimos meses “no ha acompañado a la inflación”, generando pérdidas al productor. “Si vemos de abril a septiembre, la inflación se aceleró más de lo que avanzó el precio del kilo en pie”, remarcó.

“Los productores no son especuladores”

Por último, habló sobre los productores y resaltó que “no son especuladores”. Al respecto, expresó: “son gente de trabajo, que reinvierten cada peso que ganan, ese es el espíritu en el interior”.

Bahillo proviene de una familia de productores dedicada a la lechería. Por eso, puso como ejemplo a quienes ejercen a diario esa actividad tan sacrificada. “Merecen las mayores de mis admiraciones y consideraciones porque atrás de un productor tambero hay un proyecto de vida; transmiten entusiasmo, superación y es necesario (también justo) que tengan rentabilidad”, ponderó. Y agregó: “si algo reclaman son reglas de juego claras, previsibilidad y condiciones en el financiamiento para poder crecer”.

Por eso realizó una férrea defensa del agro: “aún cuando se lo cuestiona al agro diciendo que no hay valor agregado en algunos de los productos del campo, se está desconociendo las implicancias del campo como actor económico. Para nosotros el sector es estratégico y no hay manera que le vaya bien a este país si no le va bien al sector productivo (campo y agroindustria)”.