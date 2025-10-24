Campos bajo la lupa: ¿por qué los inversores postergan sus decisiones de compra?

El mercado inmobiliario rural tuvo una caída notable en septiembre, de acuerdo al informe mensual elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).

El InCAIR, el índice que mensualmente refleja la actividad del mercado, mostró una creciente incertidumbre y pesimismo teniendo en cuenta las elecciones de medio término que se llevarán a cabo el próximo domingo.

"Como es habitual durante estos períodos algunos inversores como propietarios postergan sus decisiones de compra o venta", señalaron los empresarios del sector.

¿La buena? Se mantuvo firme la demanda en campos agrícolas con poca oferta.