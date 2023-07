Con la peor cosecha en décadas, la soja aportará u$s 15.000 millones menos en 2023

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó su informe de cierre de campaña 2022/23 para la soja, en la que proyectó las fuertes pérdidas que tendrá la economía a raíz de la peor cosecha en 22 años, como consecuencia de la sequía y otros factores climáticos.

La producción final fue de apenas 21 millones de toneladas, 27 millones por debajo del escenario inicial de 48 millones, es decir 22,3 millones menos que en el ciclo previo y 53,1% por debajo de la media de los cinco períodos anteriores.

Para peor, el rinde promedio fue de apenas 15,4 qq/ha, representando una caída del 45% en relación al año anterior y al promedio de las últimas cinco campañas.

Aporte económico por el piso

El informe de la institución reveló que el aporte de la soja a la economía argentina se estima en solo u$s 7.345 millones. "Es un 67% o u$s 15.000 millones menos que los más de u$s 22.000 millones que generó, como producto bruto agregado, la oleaginosa en la campaña 2021/22", indicaron los expertos.

En lo que es exportaciones, se estiman en u$s 12.542 millones, un 50% menos que en el ciclo anterior; lo que implicará una fuerte pérdida de recursos para el Estado, ya que solo le ingresarán u$s 4.350 millones en recaudación fiscal, un 57% por debajo de los más de u$s 10.000 millones de la temporada previa.