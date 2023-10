¿Cuánta soja queda por vender?: confirman el volumen más bajo de los últimos años

La brutal sequía que atravesó Argentina dejó una producción de soja estimada por GEA-BCR de 20 Mt para la campaña 2022/23, volumen que no sólo advierte un descenso interanual del 53%, sino que se muestra como el más bajo en lo que va del siglo.

En el marco de esta magra cosecha, los datos oficiales muestran que al 18 de octubre las ventas de la oleaginosa tanto a la industria como a la exportación totalizaban 15,7 Mt de la producción de soja de la campaña en curso, lo que implica que el 78% de la cosecha 2022/23 ya se encuentra comercializada. Este guarismo supera al de igual período del año anterior, cuando se había comercializado el 73% de la cosecha, y al promedio de las últimos 5 campañas, que alcanza el 74% de la producción para la misma fecha. Además, se muestra como el porcentaje más alto desde la campaña 2017/18.

De acuerdo con los datos mencionados y con estimaciones propias sobre la variación de stocks entre campañas y el uso interno de la oleaginosa como semillas, balanceados y otros, expertos de la Bolsa de Comercio de Rosario observan que la disponibilidad de soja por vender alcanza apenas 2,7 Mt.

Por su parte, el pasado 25 de octubre finalizó oficialmente la prórroga de la quinta edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V) o “dólar soja 4”. No obstante, en esta semana el ministro de Economía estableció a través del Decreto 549/2023 el lanzamiento de un nuevo programa para la liquidación de exportaciones de servicios y de mercaderías a un tipo de cambio diferencial. Mediante el mismo, se reglamentó que las divisas obtenidas de las exportaciones efectuadas entre el 23 de octubre y el 17 de noviembre deberán liquidarse en un 70% en el mercado único y libre de cambios (MULC); esto es, al tipo de cambio oficial, mientras que para el 30% restante el exportador debe concretar operaciones de compraventa con títulos valores adquiridos con liquidación en moneda extranjera y vendidos con liquidación en moneda local.

Este nuevo régimen de liquidación de divisas, sumado a la baja disponibilidad de soja por vender, ha mostrado un claro impacto alcista en los precios de los mercados de futuros locales, principalmente en los contratos de soja noviembre. Dado que el reglamento del Matba-Rofex establece que los cobros y pagos de los contratos denominados en dólares se realizan en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por la institución; es decir, al tipo de cambio oficial, los operadores del mercado debieron ajustar la cotización de los contratos en dólares para reflejar el nuevo régimen que estará vigente durante gran parte del próximo mes.

Cabe mencionar, de todos modos, que los contratos ya venían mostrando subas previo a la publicación de la nueva disposición, por una demanda de la oleaginosa que no encuentra respaldo en el bajo volumen de producción disponible para vender. Como se puede observar en el gráfico, el aumento de la cotización del contrato de soja noviembre en el Matba-Rofex responde a factores meramente locales, ya que los precios en el mercado internacional no mostraron la misma tendencia alcista que en el mercado argentino.

En cuanto al mercado físico de granos, el mismo no mostró mayor dinamismo durante la semana.