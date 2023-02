Cuota Hilton: mientras el precio se recupera, Argentina ya cubrió el 64% del cupo asignado

Los valores del Rump and Loin Hilton en Europa rondan los 12.000 u$s/tn, mejorando un 20% respecto de los 10.000 u$s/Tn con los que iniciaba el mes.

Según analistas de Rosgan, la recuperación de los valores está siendo impulsada por la revalorización del euro frente al dólar y la menor oferta de novillos terminados en Argentina.

De acuerdo a los datos informados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, hasta el 24 de enero (semana 30 del ciclo 2022/23) Argentina había alcanzado a certificar para Cuota Hilton unas 18.964 toneladas de carne vacuna, cubriendo el 64,5% de la cuota total contra el 55,6% de un año atrás, pero a un valor promedio 16% inferior al logrado en igual período de ciclo previo.

Por su parte, se conoció que el novillo pesado y trazado para exportación cotiza 3,72 u$s/kg al gancho, tras registrar una suba del 3,5% (13 centavos) en la última semana. De acuerdo al relevamiento de precios que realiza Valor Carne “el faltante de oferta de la categoría y la valorización de los novillos en el mercado interno llevaron a los frigoríficos a aumentar sus ofrecimientos”.

De este modo, destacan, “el novillo argentino pasó a ocupar la posición de menos competitiva de la región”, seguida por Brasil (u$s 3,67), Uruguay (u$s 3,47) y por último Paraguay, en u$s 3,45 prácticamente a paridad de Uruguay.