Debate por los humedales: el agro santafesino exige “que el humo no cubra la racionalidad”

El debate por los humedales llegó al Congreso de la Nación y las entidades del sector han salido a manifestar su postura sobre el tema. En el día de ayer, algunas estuvieron ante los legisladores que integran la Comisión de Agricultura y dejaron en claro que una ley “no apagará incendios rurales”.

Ahora, la Mesa de Enlace de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado para clarificar su posición respecto a una temática sensible que, por lo ocurrido en la zona del Delta del Paraná, ha puesto bajo la lupa a la ganadería. “Sostenemos que es necesario promover el desarrollo productivo en armonía con el cuidado de los recursos naturales porque así habrá oportunidades para la protección efectiva del medio ambiente”, remarcaron desde CARSFE, FAA, CAR CONINAGRO y SRA. Y agregaron: “eso sólo es posible si se aplica conocimiento real y científico, basado en los datos que surgen de la investigación real, que existe y debe ser considerada antes de legislar”.

La dirigencia rural criticó que el debate se haya instalado “a través de consignas, activismo y oportunismo, que pretende un abordaje único, con la negación a atender otras miradas sobre el tema”. Para el sector, legislar sobre un área que excede ampliamente el ámbito afectado, “conduciría a una generalización inadecuada sobre otro tipo de ambientes agroecológicos, también alcanzados por una eventual nueva normativa”.

Para las entidades, la discusión y normativa emergente deben alcanzar un consenso de todas las partes involucradas, además de contemplar “el conocimiento científico, la inversión pública, la inversión productiva privada, la inversión social, la rentabilidad, la radicación en el territorio, y la interacción con las variables ambientales y su protección”.

Por eso, solicitaron “legislar para el futuro (no para la contingencia), para todos (no para los grupos de presión) y para promover el crecimiento (no para limitar)”.