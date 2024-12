El agro percibe un escenario mejor, pero las inversiones se piensan dos veces

La última Encuesta SEA CREA realizada en el presente mes de noviembre por CREA refleja un panorama dispar en términos de percepción y expectativas.

Un 70% de los encuestados percibe que la situación económica del país se encuentra mejor que un año atrás (el registro más elevado de la serie), mientras que el 82% cree que el panorama será mejor dentro de un año.

La encuesta SEA, respondida por 1.429 empresarios CREA de las diferentes regiones productivas del país, tiene una periodicidad cuatrimestral. La próxima edición está prevista para marzo de 2025.

Sin embargo, la valoración positiva de la situación económica y financiera de las empresas es sustancialmente menor. En ese sentido, un 38% de los consultados manifestó que la situación económica y financiera de su empresa se encuentra mejor que un año atrás, un nivel que, si bien es superior al medido en noviembre del año pasado, se encuentra aún lejos del máximo registro de la serie correspondiente a fines del año 2016.

El contexto local y las relaciones de precios son factores que atentan contra la competitividad del agro, principalmente en el negocio agrícola.

De este modo, no se registra un cambio de tendencia en lo que respecta a las inversiones: un 31% considera que se trata de un momento propicio, mientras que un 33% dijo que no lo es, y el 36% restante no tiene una opinión definida al respecto.

Maíz

Debido a la mejora del régimen hídrico y a la baja presencia poblacional de Dalbulus maidis, según lo relevado por la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la Chicharrita del Maíz, la intención de siembra del maíz tardío aumentó 2,4 puntos respecto de la encuesta realizada en julio pasado. No obstante, se confirma la proyección de menor área maicera en la presente campaña, con una baja de siete puntos porcentuales en la participación del cereal en el plan de siembra 2024/25 versus el diseñado en 2023/24.

Carne y leche

En el ámbito ganadero continúa en promedio el proceso de retención de vientres en las empresas CREA a nivel nacional, aunque existen contrastes importantes entre regiones que se explican por decisiones estratégicas en las empresas.

En promedio, se espera un crecimiento de la producción de leche en el próximo cuatrimestre por parte de los empresarios tamberos consultados, aunque existen contrastes regionales que se explican por los problemas climáticos ocurridos en algunas cuencas.

El aumento esperado de la producción de leche se sostiene en partes iguales, tanto en lo que respecta al crecimiento del rodeo como a las mejoras de la producción individual de leche promovidas por cambios en las dietas e inversiones en confort animal, entre otros factores.