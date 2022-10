El financiamiento bancario al agro se viene expandiendo en la mayoría de las provincias

La actividad agropecuaria requiere de un flujo permanente de financiamiento para afrontar gastos operativos y adquisición de maquinarias y equipos. Como sucede en otras producciones, en el agro los desembolsos se anticipan a los ingresos y por tanto se requiere de capital como puente temporal para conectar estos dos momentos y permitir que la actividad se desarrolle.

La extensión y el ancho que deberá tener este puente dependerá del tipo de actividad agropecuaria, de la escala del establecimiento, de la naturaleza de los bienes que se consumen en el proceso de producción (insumos, bienes de capital), del modelo de negocios de la empresa, etc. Por caso, la producción de granos tiene un ciclo más corto que la producción de ganado bovino y esta última más corto que la producción de frutas, por tanto, el puente temporal de capital será menor en la primera actividad que en la segunda, y en la segunda que en la tercera. El modelo de negocios también importa, la forma en que se compra y se vende (de contado, a crédito, en canje a cosecha, etc.) o la relación con los bienes de capital (¿Las maquinarias son propias? ¿Se contratan los servicios de estas máquinas a terceros? ¿Un mix?).

El puente de capital puede ser hecho con recursos propios, es decir, tratarse de capital de propiedad del titular de la explotación, con fondos de terceros o, lo más usual, con una combinación de ambas fuentes. A su vez los fondos de terceros pueden provenir de préstamos bancarios, de créditos de proveedores comerciales, de créditos de clientes, etc.

En esta columna elaborada por los expertos de Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón y Martina Abduca, se analiza una de estas de fuentes de financiamiento del sector agropecuario, el caso particular de los créditos bancarios (créditos otorgados por entidades financieras que se encuentran bajo la regulación del BCRA). Las estadísticas provienen del Banco Central, de una clasificación de préstamos que realizan las entidades según actividad principal del receptor de los fondos; a su vez, el financiamiento se distribuye según la jurisdicción en que tiene domicilio legal el receptor.

La idea es analizar el tema desde la perspectiva regional, tratando de dar respuesta a tres preguntas: a) ¿Qué tan relevante es el sector agropecuario en la cartera de financiamiento de los bancos de las distintas provincias?; b) ¿Cómo se distribuye el crédito total que otorga el sistema financiero hacia el sector agropecuario entre provincias?; c) ¿Qué está pasando con los créditos este año y qué ha sucedido en los últimos años?

Una advertencia relevante es que el BCRA distribuye los créditos entre provincias según domicilio administrativo / fiscal del receptor y no según lugar de aplicación efectiva de estos recursos. Esto no sería un problema si todos los receptores de los fondos tuviesen su sede administrativa en el mismo lugar en el que desarrollan la actividad productiva, pero esto no es así necesariamente; de hecho hay un número relevante de empresas (probablemente las de mayor tamaño) que fiscal o administrativamente se encuentran inscriptas en una jurisdicción distinta a aquella (o a aquellas) en la que realizan luego la actividad productiva; esto explica, como se verá a continuación, por qué Ciudad de Buenos Aires tiene muchos créditos al sector agropecuario, siendo una localidad fuertemente urbana, o la contrapartida, por qué otras provincias, que han crecido mucho en producción agropecuaria en últimos años, no aparecen con un flujo de financiamiento de magnitud compatible con lo que es actualmente su realidad agropecuaria (por caso, Santiago del Estero).

Importancia del agro en la cartera de créditos

En junio de 2012 el 9,8% de los créditos bancarios totales otorgados a residentes del país estaba dirigido a personas y/o sociedades cuya actividad económica principal estaba vinculada con la producción agropecuaria. En algunas provincias la participación del agro en la cartera de los bancos era claramente superior a la media, casos de La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o Salta, en las que los porcentajes superaban el 15% y hasta el 25%. Por el contrario, en provincias con poca dotación de recursos naturales para la producción de granos o animales, el crédito hacia al sector era poco relevante en el financiamiento total otorgado por las entidades (todas las patagónicas con <5%).

Diez años después se observa un crecimiento relevante del sector como destino del crédito bancario, su participación asciende ahora al 12,5% del total y en la mayoría de provincias ha incrementado su presencia. Hay 6 provincias ahora en las que más del 20% de los créditos bancarios se dirigen al agro, ocupando el primer lugar La Pampa con el 38% del total, seguida por Entre Ríos y Córdoba con el 26% y 25% respectivamente. Entre los avances más notables se encuentran los casos de Chaco, en donde el agro pasó del 6% al 21% de la cartera de los bancos de esa provincia (+15 pp) y San Luis (del 6% al 20%, +14 pp). También hay algunos retrocesos que vale la pena remarcar, los casos de Salta (del 17% baja al 13%) y de Misiones (del 8% al 4%).

Cómo se distribuye entre provincias

En junio de 2022 el stock total de créditos bancarios al sector agropecuario se aproximó a $ 758 mil millones, con una importante concentración en las provincias agropecuarias más fuertes y en CABA (por ser sede administrativa de muchas empresas que operan en el interior). Buenos Aires ostenta el 25% de los créditos, seguida de cerca por CABA con el 24%, luego aparecen Córdoba y Santa Fe con el 16% y 15%. Si a las provincias anteriores se agregan Entre Ríos, Tucumán, Mendoza y La Pampa (8 jurisdicciones en total), se tiene el 92% del financiamiento total al sector.

Esta distribución del financiamiento en el territorio nacional ha sufrido algunos cambios en los últimos 10 años; en efecto si se compara con la estructura que prevalecía en junio de 2012 se observa un avance de Buenos Aires (+6,1 puntos porcentuales) y Córdoba (+6,1 pp) y un retroceso relevante de Ciudad de Buenos Aires (-14,5 pp). Se destaca también la mayor participación de Mendoza y Chaco (+1,3 pp y +1,1 pp). Entre los retrocesos, además de CABA, aparecen Entre Ríos (-0,8 pp) y Salta (-0,9 pp).

Dinámica del crédito bancario

Los créditos hacia el sector agropecuario venían creciendo en términos reales (por encima de la inflación) en la mayoría de las provincias argentinas a mediados de este año. La tasa de crecimiento promedio se ubicaba entre el 25% y 30% ia real (media y mediana), con algunas provincias por encima del 50% (Entre Ríos, Formosa, Mendoza). Algunos ajustes también se encontraban, destacándose tres jurisdicciones, Santa Cruz (-43%), Tierra del Fuego (-23%) y Catamarca (-11%).

A pesar de la heterogeneidad que hay entre actividades agropecuarias y por ende entre provincias (dadas las diferentes participaciones de una u otra actividad en cada jurisdicción), se observan ciertos patrones comunes en materia de financiamiento bancario en varios de los últimos años; por caso, los años 2017 y 2018 fueron de expansión del financiamiento en prácticamente todas las provincias, mientras que 2016 y 2019 fueron años de contracción. En una situación intermedia, menos definida, atravesados por la Pandemia Covid-19 y una política de ASPO que seguramente afectó de manera asimétrica a los distintos sectores, aparecen los años 2020 y 2021, con mucha variabilidad en cuanto a lo sucedido en materia de financiamiento bancario hacia el sector agropecuario en las distintas provincias.