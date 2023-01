En el centro norte santafesino, la campaña gruesa continua muy afectada por el clima

La secuencia de imágenes de los cultivos tempranos de soja y de maíz, en sus distintas etapas fenológicas, ubicados en los departamentos del norte, centro y sur del área del SEA, continuaron reflejando el impacto de la falta de lluvias, déficit hídrico, heladas y la marcada amplitud térmica con elevados registros diarios, de los últimos meses.

Por ello, se observó el impacto muy heterogéneo y un presente muy complicado, pero con cierto margen de reacción en algunos lotes aislados como consecuencia de las precipitaciones acaecidas.

El intervalo comprendido entre el 18 y el 24 de enero de 2023, comenzó con nubosidad en aumento, inestabilidad climática, precipitaciones, varió el jueves 19 a días soleados, temperaturas en ascenso, buen tiempo hasta inicios del sábado 21, que cambió por el ingreso de un frente de tormenta del sector suroeste – noroeste, con lluvias de muy variadas intensidades e irregular distribución geográfica y temperaturas medias diarias acordes a la época. Dicha situación climática se manifestó hasta inicios del domingo 22, luego jornadas soleadas, estabilidad climática, buen tiempo, escasa nubosidad y vientos de bajas intensidades, características que se extendieron en todo el ámbito de estudio, hasta el final del período.

Los montos pluviométricos oscilaron desde mínimos de 10 a 12 mm y máximos entre 35 a 75/80. Las lluvias se presentaron en toda el área, pero con la característica de su irregular y heterogénea distribución geográfica.

Lote de maíz temprano; impactado por ausencia de precipitaciones, en proceso de picado/embolsado, en el centro – sur del departamento Castellanos.

Reacciones del sector

Concretados los pronósticos climáticos, las precipitaciones provocaron la reacción del sector agrícola, observándose un intenso movimiento de equipos o sembradoras, por lo que se reanudó así el proceso de siembra, en particular soja tardía y maíz tardío, aunque cerró el período de las fechas o ventanas óptimas para su implantación. También hubo productores que todavía no resolvieron llevar o no, a cabo dicha tarea.

_ Maíz tardío; se implantó una importante superficie, particularmente en las áreas de influencia de las cuencas lecheras.

_ Soja tardía; se avanzó en la siembra en casi la totalidad de los departamentos del área de estudio. Hasta la fecha se logró un 82 % de lo estimado, lo que representó aproximadamente unas 475.600 ha

El clima hasta fin de mes

Para el intervalo comprendido entre el 25 y el 31 de enero de 2023, los pronósticos prevén desde su comienzo, nubosidad en aumento, alguna inestabilidad climática, con altas probabilidades de precipitaciones de variadas intensidades y montos el jueves 26 o el viernes 27, en toda la superficie del SEA. Continuarían días inestables que alternarían con horas soleadas y otras nubladas, temperaturas en leve ascenso, nuevas lluvias, situación que se extendería en toda el área de estudio hasta el final del período.