Hoy termina el “Dólar Soja 3”: ¿qué pasará ahora con las ventas por la brecha cambiaria?

En el último día oficial del “Dólar Soja 3”, Ecos365 dialogó con uno de los máximos referentes de Acsoja, Luis Zubizarreta, para conocer su balance de una medida que generó polémica y controversias en los sectores productivos. Cabe remarcar que el Decreto 194/23 establece que el 31 de mayo finalizan las compras e ingresos de divisas para soja, pero el gobierno extendió hasta el 2 de junio el ingreso de divisas debido a los feriados previos.

“Claramente el objetivo del Gobierno fue sumar reservas y generar ventas, pero estuvo por debajo de las expectativas que el Gobierno quería”, aseguró. De todas maneras, reconoció que hubo una “cosecha desastrosa” y era esperable que haya menos flujo.

Sin embargo, la gran preocupación es hacia adelante. En ese sentido, explicó: “veremos cómo sigue la historia, porque claramente detrás de esto el productor va a parar de vender y lógicamente ante un dólar que tiene una brecha del 100% contra un valor de un dólar de mercado”.

El presidente de Acsoja hizo un balance del Dólar Soja y se mostró preocupado por lo que viene.

Al referirse a las necesidades del sector, para poder aprovechar el potencial y convertirse en el motor del crecimiento, el empresario expresó que hace falta un “cambio de rumbo y una política de fondo”. Y señaló: “estos esquemas no cambian la realidad, no generan incentivos para producir más y no suman hacia lo que necesitamos”. Y admitió: "será un año complicado".

Al respecto, puso como ejemplo a Brasil, que presenta una súper cosecha de soja, teniendo en cuenta que la sequía no causó estragos como en nuestro país. “Es el modelo a seguir porque las cosas bien hechas generan más producción, trabajo, exportaciones y desarrollo para todos”, afirmó. Por eso, concluyó: “hacer bien las cosas no es complicado, debemos imitarlos”.