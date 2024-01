Inundaciones y bronca en el norte santafesino: "en tres años de sequía no se hicieron obras"

Hay una máxima en el campo que tiene como protagonista al clima: cuando acompaña es aliado y cuando no lo hace, definitivamente es enemigo. Y eso sigue ocurriendo en el norte santafesino. Después de tres años de una sequía atroz, las lluvias dijeron "presente". Sin embargo, "El Niño" se ensañó rápido con una zona siempre "olvidada" por la política.

En tan solo 48 horas cayeron alrededor de 500 milímitros, un registro pluviométrico que representa la tercera parte del promedio anual. Reconquista, Malabrigo y Vera, son algunos de los distritos más afectados y en sus zonas rurales las postales son repetidas: campos inundados y animales que, en algunos casos, deben ser trasladados momentáneamente a las zonas altas.

Para conocer la situación que atraviesa el sector, Ecos365 dialogó con el presidente de la Sociedad Rural de Vera, Carlos Perrone, que relató crudamente lo que padecen los productores: "tenemos un grave problema. El 80% de la ciudad está inundada y la situación del campo también preocupa. Hace 20 días estábamos con una seca tremenda, no teníamos recursos y ahora pasamos a estar inundados", se lamentó. Y agregó: "hay que agradecer que no llovió mucho en Chaco porque si no tendríamos problemas con los bajos submeridionales".

Al ser consultado sobre los trabajos que se llevaron a cabo en los últimos años, signados por la sequía, el dirigente fue tajante: "no se hizo nada, hace de 1965 conozco los caminos de acá y cada vez están peor". Ante la repregunta sobre los famosos "Caminos de la Ruralidad", programa impulsado por el anterior Gobierno provincial que seguirá adelante con la actual administración, volvió a ser contundente: "no hubo nada de nada"

Cabe remarcar que el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó ayer, en la ciudad de Reconquista, una reunión del Comité de Emergencia. El encuentro contó con la participación de ministros y secretarios de diferentes áreas para monitorear y definir acciones en el marco del temporal que afecta a diferentes departamentos de la provincia. Sin embargo, la experiencia de Perrone lo invita a ser escéptico: "mi conclusión es que en todo acto político se habla y después no pasa nada. Hay que lograr una solución definitiva".