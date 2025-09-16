La demanda por los campos sigue firme: ¿los prefieren agrícolas o ganaderos?

El mercado inmobiliario rural mostró en agosto una mejora, de acuerdo al informe mensual elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).

El InCAIR, el índice que mensualmente refleja la actividad del mercado, mostró una suba en comparación con el mes anterior y para los empresarios del sector agosto "ha continuado con una demanda de campos sostenida".

"La foto" muestra una firme la demanda de buenos campos agrícolas con muy baja oferta, pero también un incremento en las consultas por los campos ganaderos.

"Salvo zonas puntuales del país, el clima viene acompañando y eso es muy bueno para la actividad", concluyó el informe. De todas maneras, la incertidumbre política también juega su partido, teniendo en cuenta que se trata de un sector que se mueve al compás de las expectativas.