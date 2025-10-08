La maquinaria agrícola da señales, pero las ventas están mejor que el año pasado

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de septiembre de 2025 alcanzaron las 621 unidades, una baja del 6,2% interanual ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 662.

Si la comparación es con su antecesor mes de agosto se observa una suba del 12,9%, ya que en ese mes se habían patentado 550 unidades. De esta forma, el acumulado de los nueve meses del año alcanzó las 5.135 unidades, esto es 9,3% más que las 4.700 del mismo período de 2024.

Cosechadoras

De esta forma, los datos muestran que en septiembre se patentaron 43 cosechadoras, una baja del 8,5% comparado contra las 47 unidades de agosto y una baja del 17,3% si la comparación es interanual, ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 52 unidades.

Tractores

En cuanto a tractores, en agosto se patentaron 518 unidades, una suba del 15,6% comparado contra las 448 unidades de agosto, y una baja del 6,2% si la comparación es interanual, ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 552 unidades.

Pulverizadoras

En cuanto a pulverizadoras, en agosto se patentaron 60 unidades, una suba del 9,1% comparado contra las 55 unidades de agosto, y una suba del 3,4% si la comparación es interanual, ya que en septiembre de 2024 se habían registrado 58 unidades.