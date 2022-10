La sequía también le pasa factura al trigo en Córdoba y podrían perderse US$ 500 millones

Como consecuencia de la escasez de humedad en los suelos en gran parte del territorio cordobés al momento de la siembra de trigo, la superficie para la campaña 2022/23 estimada por la Bolsa de Cereales de Córdoba sería la más baja en nueve campañas, ubicándose en 888.500 hectáreas.

Sumado a la caída en la superficie sembrada, el área cosechable sería de 588.100 hectáreas (66% del área sembrada) y el rendimiento promedio provincial se estima en 17,4 quintales por hectárea. Solo se han registrado rindes inferiores a esta estimación más de una década atrás, en las campañas 2008/09 y 2009/10, que fueron de 16 y 14 quintales por hectárea respectivamente.

De esta manera, el volumen productivo para la próxima campaña sería de poco más de un millón de toneladas. Este valor es el más bajo de las últimas 12 campañas, con una producción para la provincia de sólo una quinta parte del máximo observado de 5,1 millones de toneladas.

Esta menor cosecha no permite aprovechar los elevados precios a cosecha que se esperan. El precio de exportación a diciembre de 2022 se estima en US$ 423 por tonelada, un 33% superior a la campaña previa y 73% mayor al promedio histórico (2008/09-2021/22). El precio disponible presentaría un incremento de 48% respecto a la campaña previa, situándose en US$ 354 por tonelada.

De todas formas, parte del incremento del precio del cereal es una de las consecuencias de las malas perspectivas para el cultivo en Argentina. Si se observan los precios a cosecha que se esperaban entre mayo y junio, la posición a futuro del trigo diciembre 2022 en Matba Rofex tuvo un promedio de US$ 333 por tonelada, es decir 21 dólares por debajo de lo que se espera actualmente al mes de cosecha. En cuanto al precio de exportación la diferencia no fue tan marcada, el precio que se esperaba a cosecha en los meses de mayo y junio promedió los US$ 418 por tonelada.

Dados estos valores para el cereal, el valor bruto estimado para la producción 2022/23 sería de US$ 432 millones. Este cálculo se obtiene multiplicando la producción por el precio de exportación, y significa los ingresos totales para todos los actores de la cadena, incluido los derechos de exportación. Considerando con las campañas previas, el valor bruto de la producción sería USD 201 millones menor al promedio histórico y US$ 855 millones más bajo que el de la campaña anterior.

Por otro lado, si ahora se valúa la cosecha al precio disponible se obtiene el ingreso bruto de los productores, que sería la porción del ingreso total que mantendrían aquellos agentes que participaron en la producción, comercialización y transporte al puerto del cereal. Este valor sería de tan sólo USD 362 millones, USD 600 millones más bajo que la campaña 2021/22 y sería el valor más bajo en nueve campañas.

Escenario con pérdidas

Considerando un escenario de partida con rindes promedios para las últimas cinco campañas, si se cosechara la totalidad del área sembrada, la producción sería de 2,22 millones de toneladas. Este volumen valuado al precio que se esperaba a cosecha en los meses de mayo y junio brinda una noción de cuáles podrían haber sido el valor y el ingreso brutos potenciales de la producción, quitando el efecto de la suba de precios por la caída reciente en las perspectivas para la producción. Con este cálculo, Córdoba estaría perdiendo ingresos por USD 496 millones, mientras que las perdidas brutas de los productores ascenderían a USD 378 millones.

El productor cordobés que sembró trigo deberá evaluar si le conviene cosecharlo o no, dadas las grandes pérdidas de rinde que tuvieron muchas zonas de la provincia. Para aquellos que decidan cosecharlo, el margen bruto es una variable que indica si el productor llega a cubrir sus gastos comerciales y costos directos.

Si se evalúa este valor para un planteo promedio provincial, se observa que la situación para el productor en cuanto al margen bruto se encuentra en valores superiores a la campaña 2020/21, cuando había un precio del trigo a cosecha de US$ 222 por tonelada.

Actualmente, el precio esperado a cosecha es de US$ 354 por tonelada, es decir casi un 60% mayor al de aquella campaña, y aun así el margen bruto sería sólo un 21,5% superior.

Si se compara la estimación hacia la próxima campaña con la campaña 2021/22, el margen bruto se reduciría un 65%, y sería poco más de un tercio del observado en la campaña mencionada.

Respecto a la campaña 2021/22 los ingresos caerían en un 28%, debido a una disminución del rinde que no llegaría a compensar el incremento del precio a cosecha del cereal (+48%). Además, los costos directos sufrirían un incremento del 17%, absorbiendo casi el 70% de los ingresos. De esta manera, el rendimiento de indiferencia, que es el mínimo para el cual el productor podría cubrir los costos directos y gastos comerciales, sería de 14,2 qq/ha, un 36% inferior al observado en la campaña previa.

En relación con la industrialización del cereal, Córdoba transforma, en promedio, 1,3 millones de toneladas de trigo. Históricamente, la provincia cosecha un volumen superior de trigo del que industrializa, llegando a producir hasta cinco veces el trigo molido en una campaña. Proyectando hacia la campaña 2022/23, la producción esperada de poco más de un millón de toneladas no llegaría a cubrir la necesidad de los molineros por casi 300.000 toneladas, por lo que la provincia tendría que importar trigo o industrializar menos.