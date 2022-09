La soja no superó los $63.000 en Rosario y en Chicago cayeron todos los commodities agrícolas

En el comienzo de una nueva semana de negocios, se observó un incremento en la dinámica comercial de la plaza rosarina de la mano de una mayor presencia de participantes, principalmente por el lado de los cereales.

En cuanto al trigo, la demanda volvió a ofrecer condiciones de compra por la mercadería del actual ciclo comercial. No obstante, y a diferencia de la jornada previa, no tuvimos ofrecimientos por el cereal de la cosecha 2022/23. El valor de la CAC fue de $45.750, mientras que por el trigo con descarga inmediata y para la entrega contractual, se ofrecieron de manera abierta y generalizada US$ 300/t.

Por el lado del maíz, hubo un incremento en la actividad ante un mayor número de compradores y de posiciones abiertas, registrándose una tendencia dispar en las ofertas de compra. El valor de la CAC fue de $34.000, mientras que por el maíz de la cosecha 2022/23, la posición febrero se ubicó en US$ 235/t

Finalmente, en el mercado de soja se sostuvo la cantidad de compradores aunque con una reducción en las posibilidades de entrega de mercadería, al tiempo que los precios se ubicaron por debajo de los valores ofrecidos en la anterior rueda. El valor de la CAC fue de $63.000, anto por la oleaginosa con descarga inmediata como para las fijaciones, las ofertas abiertas entre las industrias se ubicaron en $62.000/t, resultando en una merma de $ 1.000/t para cada una de estas posiciones entre jornadas.

Qué pasó en Chicago

En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas culminaron la jornada a la baja.

Los contratos de trigo cerraron la rueda con caídas presionados por los persistentes temores en torno a una posible recesión económica mundial, lo que reduciría la demanda de granos. Así finalizó la jornada en 315 US$/Tn.

Por su parte, el maíz también finalizó con pérdidas debido a ciertas preocupaciones con relación a una potencial desaceleración económica, sumado al buen ritmo de cosecha en Estados Unidos. Así, el cereal cerró en 262 US$/Tn.

Finalmente, la soja cerró la rueda en terreno negativo y por cuarta jornada consecutiva. La potencial caída en la economía global sumado a un clima favorable para las labores de cosecha en Estados Unidos, impulsaron a los precios hacia abajo. Así, cerró en 518 US$/Tn.