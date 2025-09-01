Las pick ups para el campo copan el ranking de ventas: en el "Top Five" aparecen tres

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante agosto de 2025 ascendió a 54.664 unidades, lo que representa un crecimiento del 31,7% interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 41.507 unidades.

Si la comparación es contra julio se observa una baja del 13% ya que en ese pasado mes se habían registrado 62.821 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados se patentaron 444.041 unidades, esto es un 65,6% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 268.078 vehículos.

El "Top Ten"

El reporte contempla el ranking de los diez vehículos más patentados en agosto, dentro de los cuales las pick ups para el campo se destacan.

Así, Toyota Hilux se ubicó en el segundo lugar con 2.375 unidades, que representa el 4,6% del volumen total.

Otra "nave" pensada para el sector agropecuario fundamentalmente, como la Volkswagen Amarok, se ubicó en el 2° lugar del ranking con 2.367 unidades.

En el "Top Ten" se encuentra también otra pick up (5° lugar) como la Ford Ranger, que registró en julio 2.166 patentamientos.