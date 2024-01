Mercados "premium": asignan la cuota de exportación de carne sin hueso a EEUU

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó, a través de la Resolución N° 10/2024, que se dispuso la distribución de 19.388,384 toneladas de carnes vacunas, con arancel preferencial, asignado por el departamento de agricultura de los Estados Unidos.



Se trata de cortes vacunos frescos, refrigerados y congelados sin hueso que son similares a los que integran la denominada Cuota "Hilton", correspondiente a los países de la Unión Europea, dado que se trata de un mercado de alta segmentación y calidad.



Cabe recordar que dentro del proceso de armonización de los sistemas de gestión de cuotas arancelarias decidido en conjunto con los demás países socios del Mercosur, los criterios de asignación de las cuotas de carne vacuna a Europa y Estados Unidos se cimientan en la past-performace exportadora de los postulantes, según su desempeño de los últimos tres años, medidos por el valor FOB de sus ventas.



Para el 2023, el mercado norteamericano representó un negocio global de u$s 113 millones, con precios promedio de u$S 7.000 para los cortes enfriados y u$s 5.000 para los cortes congelados, por tonelada exportada.



Argentina retornó al mercado americano de carnes en 2018 y desde 2020 la cuota arancelaria se utiliza en su totalidad.