Pasaron las PASO, quedaron las dudas: vender granos o retener, esa es la cuestión

La sorpresa del resultado de las PASO, y también la suba del tipo de cambio mantuvieron al mercado de granos frenado el pasado lunes 14, para luego trasladarse el tipo de cambio mayor a precios. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, profundiza en cómo impactó el resultado de las elecciones en el mercado de granos.

“El primer impacto se produjo con la devaluación que informó el Banco Central, pasando de 290 a 350 $/USD. Con un mercado donde sólo se operaba dólar maíz, ya que se hacía con un tipo de cambio de 340 frente a 290 oficial, la oferta se detuvo. En soja y trigo ya veníamos con pocos negocios. La duda pasaba por si los nuevos negocios de maíz debían ir a 350 o era obligatorio el 340. Esto mantuvo al mercado paralizado un día, donde de hecho ni siquiera se publicaron precios estimativos de pizarra”, indicó Romano.

“Luego aclarado el panorama se retomó la negociación, con precios en soja que se acomodaron a la devaluación mientras que en maíz lo hicieron parcialmente, ya que con el dólar agro una parte importante ya estaba volcándose a precios”, sostuvo.

Para sumar más detalle, el especialista de la Universidad Austral explicó que, en maíz, los 350 son solo 10 más que el dólar agro, y no varió tanto el valor. “Pero la ventaja de estar obteniendo “un plus” por el grano desapareció, y la intención de venta mermó. De todas formas, con la cosecha en marcha, tampoco se redujo a cero. Distinto es el caso de la soja, donde se viene operando muy poco. La industria convalida un contramargen importante. Pero como no se descartan turbulencias a futuro, y la plataforma de Milei apunta a eliminación de la brecha, baja de derechos de exportación y mayor apertura, no hay muchas razones para vender”, profundizó.

Según explicó, los compradores continuaron interesados en comprar maíz. “Pero los vendedores ya no ven tan atractivo el negocio. La ventaja del dólar maíz era la que traccionaba. Aun así, el programa fue exitoso: se alcanzó el objetivo de ingresos de divisas proyectado”, destacó Romano.

El profesor de la sede Rosario de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UA también aclaró que esta suba del tipo de cambio implicó adelantar toda la devaluación prevista hasta el cierre del 2023, por lo que no se movería. “Sin embargo, el comentario de Massa indicando que se hizo 20% de la devaluación que pedía el FMI despierta sospechas a futuro”, considera Romano y agrega: “Por esto los futuros de dólar ROFEX, que inicialmente no habían subido tanto, se dispararon en las posiciones más diferidas”.

Por último, por el lado de propuestas, Romano recordó que las del candidato Javier Milei apuntan a unificar tipo de cambio, y eliminar retenciones. “Si esto es así, se transforma en un fuerte incentivo a retener granos, y tampoco a vender de la campaña nueva, salvo que los valores impliquen muy buena rentabilidad”, analiza.

En ese sentido, el viernes aparecieron valores de soja mayo 24 en torno a los 340 USD/tt gracias a la mejora de precios de Chicago, que empieza a generar interés.