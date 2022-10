Presupuesto: en medio de la polémica, el secretario de Agricultura negó una suba de retenciones

El secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, presentó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados los ejes de la gestión de su cartera, en el marco del proyecto de ley presupuestaria para el año próximo.

Sin embargo, el foco estuvo puesto en un tema trascendental para el sector agropecuario como son las retenciones, teniendo en cuenta que en las últimas horas (por un alerta de la Fundación Barbechando) se conoció que el Art. 96° del proyecto contempla facultades para que el Poder Ejecutivo Nacional pueda subir los Derechos de Exportación. En la misma sintonía se manifestó la Mesa de Enlace, con fuertes críticas a la intención oficial.

Al respecto, el funcionario señaló: “no hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones. Esto es una definición política”. E insistió: “se deberá definir en el tratamiento parlamentario que tenga el Presupuesto por parte de los diferentes bloques. Sería involucrarme en la competencia que no tengo. Cuál es la mejor manera de plasmar eso, acá hay legisladores muy experimentados y yo no les voy a decir cómo tratarlo. Pero la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retenciones al sector primario”.

Por otra parte, reconoció que las economías regionales son primordiales para el país porque significan generación de mano de obra y desarrollo para cada provincia. “Por eso, seguiremos mejorando la infraestructura a través de la inversión en obras y conectividad para las zonas rurales”, destacó.

Ante un mundo ávido de alimentos y con factores de todo tipo poniendo en jaque producciones y economías, Bahillo indicó que también se abren puertas a nuevas oportunidades para la región y admitió que Argentina tiene “el desafío de exportar más y mejores alimentos”. Y afirmó: “estamos llamados a ser protagonistas en materia de seguridad alimentaria”

Y concluyó: “todas las cadenas de valor precisan rentabilidad y sostenibilidad económica, pero el mercado no siempre se comporta de manera armónica. Nuestro deber es ordenar situaciones que van en detrimento de los sectores más vulnerables como los pequeños productores”.