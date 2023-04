Retenciones: en el primer trimestre, el Estado recaudó la menor cifra de los últimos 5 años

Las exportaciones argentinas del primer trimestre de 2023 presentaron una disminución del 18% respecto al primer trimestre del 2022, siendo el rubro productos primarios el más afectado, con una caída del 37%.

Desagregando por complejo, el triguero experimentó una disminución del 85% en las cantidades exportadas, el complejo sojero un 37% y el maicero un 30%. En el caso del complejo sojero, las exportaciones fueron las más bajas en 10 campañas.

Dada la baja en las cantidades exportadas, la entrada de los camiones al puerto fue menor y hubo un descenso significativo en la recaudación por derechos de exportación.

De acuerdo con los datos publicados por el CIARA-CEC, el primer trimestre del corriente año se presenta como uno de los más preocupantes de los últimos 17 años, dado que la liquidación de divisas se ubicó en un valor de u$s 2.802 millones, siendo el valor más bajo desde el año 2006.

Con respecto al primer trimestre del 2022 presentó una caída del 65% de los ingresos, además de encontrarse 31% por debajo del promedio de los últimos 20 años.

En lo que va del año, febrero fue el mes que presentó la cifra más baja de ingreso de divisas, u$s 645 millones, correspondiéndose también con el monto de liquidación más bajo desde febrero de 2005.

Recaudación por Derechos de Exportación

Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el primer trimestre del corriente año se han recaudado u$s 849 millones en concepto de derechos de exportación. Esto implicó una caída del 71% con respecto al mismo periodo del año pasado, donde la recaudación fue de u$s 2.940 millones. Respecto al promedio de los últimos 6 años, este se encuentra un 46% por debajo, siendo el menor valor desde el año 2018.

En los meses transcurridos del 2023, los ingresos de divisas por este impuesto han ido disminuyendo porque en enero fueron de u$s 357 millones, en febrero de u$s 254 millones y en marzo de u$s 238 millones.

Con respecto a los recursos obtenidos del comercio exterior, los derechos de exportación corresponden al 45% de los ingresos, mientras que los derechos de importación representan el 47%.