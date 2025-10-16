Se pica en el Congreso: buscan frenar importación libre de maquinaria usada

La Comisión del Senado dedicada a Industrias, Comercio y Agricultura analizó un proyecto cuyo objetivo central es cancelar o restringir la importación libre de maquinaria agrícola usada, vigente bajo el Decreto 273/2025 dictado por el Poder Ejecutivo en abril pasado.

El planteo genera expectativas y preocupación en la cadena agroindustrial, con posiciones encontradas entre quienes defienden la apertura por presiones de costos y quienes apuntan a proteger la industria nacional.

Qué establece el decreto y por qué genera controversia

El decreto 273/2025 habilitó la importación de maquinaria agrícola usada con menos controles que hasta ahora, argumentándose que puede disminuir costos de producción y aumentar el acceso del productor al capital.

Pero esa medida fue recibida por críticas, especialmente desde el sector fabricante nacional, que acusa que la competencia con maquinaria importada —a menor precio— puede afectar la demanda de equipos nuevos producidos en Argentina.

Durante el debate en comisión senatorial, representantes del Gobierno defendieron la normativa argumentando que la flexibilización responde a la necesidad de aliviar el acceso al capital para los productores, sobre todo en un contexto de costos altos para renovar equipos agrícolas.

Además, se sostuvo que la importación usada no representa un problema cuantitativo grave, pues “en el primer semestre de 2025 se importó una sola cosechadora usada, mientras se alcanzó un récord de importaciones de bienes nuevos”.

La postura del proyecto en debate

El proyecto en cuestión impulsado en Senado propone derogar los artículos 1 al 10 del decreto, los que habilitan la importación de maquinaria usada menor a 20 años, entre otras reglas conexas.

Quienes apoyan la iniciativa argumentan que es imprescindible preservar la industria local que da empleo y valor agregado, y evitar una competencia desleal frente a maquinaria importada más barata. También se alude al efecto sobre la planificación productiva, estabilidad del mercado y protección de componentes, repuestos y servicios técnicos locales. lanacion.com.ar

Adicionalmente, desde sectores del agro se ha dado apoyo amplio a la iniciativa, recalcando la necesidad de “ordenar la actividad con criterios científicos, previsibilidad e impacto ambiental controlado”.

Obstáculos y expectativas

El debate en comisión no garantiza su aprobación inmediata ni que el proyecto tenga dictamen favorable. El Senado deberá articular apoyos entre bloques legislativos y negociar con el Poder Ejecutivo.

Además, los datos presentados durante el debate muestran cierta contradicción: aunque la normativa está vigente, la importación efectiva de maquinaria usada ha sido limitada hasta ahora, según las cifras oficiales exhibidas.

En paralelo, la Cámara de Diputados ya vivió un episodio similar: el kirchnerismo consiguió un dictamen favorable en comisiones para derogar el decreto en el ámbito de la Cámara baja.