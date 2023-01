Sequía: un informe lapidario anticipa pérdidas multimillonarias para la economía argentina

Con una producción proyectada de 12,4 millones de toneladas de trigo y 3,8 millones para cebada, el clima seco continúa planteando un panorama de gran incertidumbre para los cultivos de soja, maíz y girasol.

La baja disponibilidad de humedad y las elevadas temperaturas condicionan el área final sembrada, su dinámica productiva y, por consiguiente, las proyecciones de volumen de la cosecha.

Un informe de la sequía y su impacto en la campaña 2022/2023, elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, plantea un análisis con dos escenarios posibles tomando como base las cifras presentadas en el lanzamiento de campaña gruesa 2022/23.

El primero definido como moderado, donde se presentan proyecciones estimadas de producción para soja, maíz y girasol de 41, 44,5 y 3,7 millones de toneladas, respectivamente. El segundo, un escenario pesimista (sequía más pronunciada), de 35,5, 37,8 y 3,5 millones de toneladas. Ambos escenarios presentan una posibilidad de ocurrencia real, con lo cual podrían alcanzarse en caso de persistir las condiciones agroclimáticas actuales.

De cumplirse las estimaciones iniciales de producción presentadas en septiembre 2022 habrían implicado una caída del Producto Bruto Agroindustrial (PBA) respecto a 21/22 de u$s 4.067 millones (-8% i.c.). Sin embargo, el empeoramiento de la situación climática resulta en caídas superiores, del orden de los u$s 11.025 millones (-21% i.c.) bajo el primer escenario y de u$s 15.743 millones (-30% i.c.), en el segundo (mayor caída en producción).

“El impacto negativo de la sequía con relación a las proyecciones de septiembre es equivalente al 1,1% o 1,8% del PBI, según sea el escenario”, indicaron los expertos.

Cabe remarcar que las proyecciones también representan un efecto negativo sobre las exportaciones, las cuales se estiman con caídas del orden de u$s 9.226 millones (-21% i.c.), y de hasta u$s 14.115 millones (-33% i.c.), en el escenario de mayor sequía.

Finalmente, en términos de recaudación fiscal el Estado dejaría de percibir entre u$s 3.143 millones (-18% i.c.) y u$s 4.739 millones (-27% i.c.), dependiendo el escenario, principalmente por caídas en los derechos de exportación.