La sorpresiva renuncia del arquitecto del plan cripto de Trump desata una crisis, justo cuando la banca tradicional declara la guerra

El camino hacia la consolidación del ecosistema cripto, especialmente en la arena de una potencia como Estados Unidos, nunca iba a ser un paseo por el parque. ¿Acaso alguien esperaba que la maquinaria política y financiera tradicional cediera terreno sin oponer resistencia? Los éxitos y avances legislativos que tanto celebramos empiezan a mostrar sus aristas, esas complicaciones y efectos colaterales que son, ni más ni menos, el resultado de la salvaje rosca política. Cuando los intereses son tan grandes, es natural que surjan fricciones, incluso dentro del mismo equipo que impulsa el cambio.

Parece que la visión de Donald Trump de adoptar una política pro-cripto a fondo no siempre se alinea con el ritmo o las formas de sus propios funcionarios. Un claro ejemplo de esto es la reciente renuncia de Bo Hines, quien se desempeñaba como el principal asesor de la Casa Blanca en materia de activos digitales. Si bien su salida fue en buenos términos, anunciando su incorporación a la Comisión Asesora sobre Inteligencia Artificial bajo la órbita de David Sacks, su gestión no estuvo exenta de críticas. Muchos actores relevantes del ecosistema manifestaron su descontento tras la publicación del informe sobre políticas cripto hace un par de semanas. ¿Cuáles fueron los reproches? Principalmente, el silencio absoluto sobre la tan mentada reserva estratégica de Bitcoin, un tema que genera una expectativa enorme. Además, se señaló la lentitud en la implementación de medidas ya anunciadas, como los cambios en la estructura del mercado o la clasificación definitiva de los tokens.

Sin embargo, sería injusto no reconocerle a Hines un logro monumental: fue el artífice de una transición histórica, llevando la postura del gobierno estadounidense de una hostilidad casi total a una actitud amigable, abierta a la innovación y marcadamente propositiva. Su reemplazante, Patrick Witt, actual subdirector del Consejo de Asesores en Activos Digitales, tiene ahora la compleja tarea de continuar ese legado y, sobre todo, de acelerar la ejecución. La pregunta que queda flotando es: ¿fue la salida de Hines un simple reacomodamiento de fichas o una señal de que las internas y las presiones están empezando a pasar factura? Lo cierto es que, mientras estos cimbronazos ocurren en el plano político, el rumbo de Estados Unidos para convertirse en el epicentro global de las criptomonedas parece mantenerse firme, a pesar de las trabas que surgen en el camino.

El contraataque de la banca y la búsqueda de claridad regulatoria

Mientras el gobierno intenta ordenar su propia casa, hay un actor que nunca descansa y siempre está dispuesto a defender su territorio: la banca tradicional. Es curioso ver cómo las instituciones bancarias se suben a cuanta iniciativa aparece para ofrecer productos relacionados con activos digitales, una actitud proactiva que, por supuesto, se celebra. Pero, seamos sinceros, una cosa es participar del juego y otra muy distinta es permitir que nuevos jugadores les coman el negocio. A los bancos no les cabe para nada que las firmas del ecosistema cripto crezcan sin control.

Esta tensión quedó en evidencia cuando varios bancos estadounidenses, agrupados en el Bank Policy Institute (BPI), le pidieron formalmente a los legisladores que tapen una laguna legal que, según ellos, quedó tras la aprobación de la Ley GENIUS para regular las stablecoins. ¿El problema? Argumentan que un gris en la ley podría permitir que los emisores de stablecoins y sus socios, como los exchanges, paguen intereses o rendimientos sobre esas monedas estables. Según su análisis, esto podría provocar una salida de depósitos de hasta 6,6 billones de dólares del sistema bancario tradicional. Una cifra que asusta a cualquiera. El temor es simple y directo: si los usuarios pueden obtener rendimientos atractivos con stablecoins, ¿para qué dejarían su dinero en una cuenta bancaria tradicional que apenas genera intereses?

Desde el BPI aseguran que esto supondría un “grave riesgo para el sistema crediticio” de Estados Unidos, resultando en tasas de interés más altas y menos crédito para empresas y familias. ¿Es una preocupación genuina por la estabilidad económica o el pánico a perder una porción gigantesca de su mercado? Probablemente una mezcla de ambas. En medio de este ruido y estas presiones, afortunadamente, surgen voces que buscan calmar las aguas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) parece querer asumir un rol más amigable. Su titular, Paul Atkins, anunció que el organismo finalmente cerró su capítulo con Ripple, tras una demanda que se extendió por casi cinco años. “Ahora tenemos la oportunidad de trasladar nuestra energía de los tribunales a la mesa de redacción de políticas”, aseguró. Atkins fue más allá, afirmando que las mentes que antes estaban ocupadas en litigios ahora pueden concentrarse en crear un marco regulatorio claro. Esta búsqueda de claridad es, quizás, la noticia más positiva en medio de las disputas de poder.

El pulso del ecosistema: Novedades que marcan la diferencia

Más allá de las idas y vueltas en los pasillos del poder, el ecosistema cripto sigue su marcha imparable, generando noticias que demuestran su vitalidad y alcance global. Por ejemplo, el caso del argentino Federico Carrone, desarrollador principal de Ethereum, quien vivió una verdadera odisea en Turquía al ser detenido por supuestos vínculos con un protocolo de privacidad. Afortunadamente, ya fue liberado y pudo aclarar que su trabajo se limita a la investigación tecnológica y no a facilitar actividades ilegales. Este incidente, aunque aislado, pone de relieve los riesgos y malentendidos que aún enfrentan los desarrolladores en un entorno global con regulaciones dispares.

En nuestra región, un relevamiento de Bitso arrojó un dato contundente: el 54% de las carteras en América Latina durante el primer semestre optaron por "holdear" Bitcoin en lugar de venderlo. Esto no es un dato menor; habla de una madurez creciente en el inversor latinoamericano, que empieza a ver a BTC como una reserva de valor a largo plazo y no solo como un activo para la especulación rápida. Mientras tanto, gigantes como Circle anuncian el lanzamiento de su propia blockchain de capa 1, y Paxos, la firma detrás de la stablecoin de PayPal, vuelve a solicitar una licencia bancaria en Estados Unidos, buscando consolidar su posición en el mercado institucional. El sector no se detiene, y cada uno de estos movimientos, desde la contratación de personal cripto en firmas como Charles Schwab y Fidelity hasta el récord de entradas en los ETFs de Ethereum, demuestra que la adopción y la integración son un hecho irreversible.