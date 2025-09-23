De la euforia a la exigencia: ¿que tarea le puso ahora el mercado al equipo económico tras el apoyo de EE.UU.?

El reciente anuncio de asistencia financiera por parte del Tesoro de los Estados Unidos funcionó como un baldazo de optimismo en medio de un clima enrarecido. De un día para el otro, los bonos se dispararon, las acciones recuperaron terreno y en la city porteña se respiró un aire de alivio que no se sentía desde hacía meses. Sin embargo, pasada la euforia inicial, el mercado, que tiene memoria y no se come cualquier amague, ya le marcó la cancha al gobierno. El respaldo del Tío Sam es un envión anímico fundamental, pero no es un cheque en blanco. Para que la confianza se consolide y el tan mentado riesgo país perfore los pisos que habilitan el acceso al crédito, hace falta mucho más que buenas noticias desde Washington. Los inversores esperan una señal de fondo, un cambio de libreto que demuestre que esta vez la historia será diferente. Quieren ver al Estado, ya sea a través del Tesoro o del Banco Central, calzarse los guantes y salir a acumular reservas de manera genuina y sistemática.

Esta situación tiene un eco que resuena con fuerza, transportándonos a abril de este mismo año. En aquel momento, el acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional generó una reacción similar. El riesgo país se desplomó porque, de repente, aparecieron sobre la mesa los dólares que antes escaseaban. Pero la alegría duró poco. El indicador se estancó en la barrera de los 700 puntos y de ahí no se movió. ¿El motivo? Persistían las dudas sobre la capacidad real del programa económico para generar divisas por cuenta propia. El mercado es como un motor de alta competición: podés ponerle el mejor combustible del mundo, pero si no demuestra que puede funcionar solo, nadie apostará por él en una carrera larga. El error no forzado en aquel entonces fue una declaración del Palacio de Hacienda que hoy se recuerda como una oportunidad perdida. Con una sinceridad casi brutal, se comunicó que estaban "cómodos" con el nivel de reservas y que no saldrían a comprar. Esa frase fue música para los oídos de quienes desconfiaban y una bandera roja para los que estaban dispuestos a creer.

La lección parece clara y los analistas más respetados coinciden en el diagnóstico. La historia económica de nuestra región es contundente: no existen planes de estabilización exitosos que no hayan estado apalancados en un fuerte aumento de las exportaciones y, consecuentemente, en un engrosamiento de las arcas del Banco Central. La credibilidad no se construye con un solo anuncio, por más espectacular que sea, sino con acciones coherentes y sostenidas en el tiempo. Hoy, con la eliminación transitoria de las retenciones para un cupo de exportaciones, el gobierno generó las condiciones para que el campo liquide una cantidad importante de dólares. La pregunta del millón que se hace todo el ecosistema financiero es qué se hará con esa oferta. Si esos dólares se van por la canaleta del turismo o la demanda minorista, el esfuerzo habrá sido en vano.

La única jugada que el mercado espera y aplaudirá es que el Tesoro se convierta en el principal comprador de esa oferta, garantizando así la solidez para hacer frente a los futuros vencimientos de deuda y enviando un mensaje inequívoco de solvencia.

Un dólar competitivo que incentive la producción y la venta al exterior, combinado con intervenciones puntuales para evitar saltos bruscos, parece ser la receta que exigen los inversores. Se trata de un delicado equilibrio, un trabajo de orfebrería macroeconómica que reemplace los esquemas rígidos del pasado, como las bandas cambiarias, que demostraron ser un corsé demasiado apretado para nuestra volátil realidad. La ayuda norteamericana es crucial porque pone paños fríos al "riesgo político", acotando el margen de maniobra de la oposición y despejando las dudas más urgentes sobre los pagos de la deuda. Pero el verdadero partido se juega en la cancha del "riesgo económico". Es aquí donde el equipo económico debe demostrar su pericia. Lo que el mercado no dice, pero expresa con la contundencia de los números, es que necesita ver una estrategia clara y un compromiso férreo con la acumulación de reservas. No se trata de una obsesión caprichosa, sino del único pilar sobre el cual puede reconstruirse la confianza perdida.

Con el salvavidas de Washington en la mano, la pregunta para el empresariado local no es si el gobierno podrá evitar el ahogo, sino si finalmente aprenderá a nadar por su cuenta.