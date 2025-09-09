De la ideología a la realidad: Álvarez Agis reflexiona sobre la necesidad de un cambio de rumbo para evitar una crisis

Cuesta creer que estemos donde estamos, pero para la economía argentina, parece que siempre se puede estar un poco peor. En una reciente entrevista, el economista Emmanuel Álvarez Agis, socio fundador de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía de la Nación, desgranó con una claridad abrumadora el complejo escenario que enfrenta el país, donde la inestabilidad política ahora se da la mano con la inestabilidad económica, una combinación explosiva que deja a empresarios y ciudadanos en un estado de alerta permanente.

¿Cómo llegamos hasta acá? Parecía que el gobierno navegaba sobre una extraña anomalía: un presidente con un 50% de aprobación mientras llevaba adelante, según sus propias palabras, “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. Esta aparente fortaleza hacía que el sistema político estuviera, como describe Agis, “agazapado”. Sin embargo, la economía real empezó a mandar señales de agotamiento. El economista recuerda haber advertido sobre una posible sorpresa negativa para el oficialismo en las últimas elecciones, basándose en datos duros: “una actividad económica que caía punta a punta vista desde febrero, un salario real que tenía tres meses consecutivos de retroceso” y una caída abrupta en los índices de confianza del consumidor. A pesar de estas señales, el resultado final, con una diferencia de 14 puntos, fue “un montón”. Sobre todo, para un programa económico que, para la provincia de Buenos Aires, era decididamente adverso, con la destrucción de casi 40.000 puestos de trabajo en el sector privado desde el inicio de la gestión.

Frente a la derrota, la reacción del gobierno fue ratificar el rumbo. Un tweet del ministro de Economía afirmó que no se modificaría “ni el esquema fiscal, ni la política monetaria, ni la política cambiaria”. Pero, ¿es sostenible esta postura? Para Álvarez Agis, mantener el esquema actual no solo es un error, sino que enfrenta un problema técnico grave. Se ha configurado un escenario inédito, casi de manual de estudio, pero muy riesgoso para vivirlo en carne propia: un cepo con brecha cero. ¿Qué significa esto? Las empresas siguen teniendo restricciones para dolarizarse, pero como las personas físicas no las tienen, se abre una puerta para arbitrar entre el dólar oficial y el paralelo. La paradoja, explica el economista, es que si el Banco Central interviene para ponerle un techo al dólar oficial, ese mismo techo regirá para el paralelo. El riesgo es que la salida de capitales se dé por el mercado paralelo pero a un precio fijo, lo que podría agotar las reservas del Banco Central a una velocidad alarmante. “Saber de antemano que el Central va a estar firme en 1470 hoy paradójicamente es algo que le va en contra al Banco Central y no le juega a favor”, sentencia.

Esta situación, en gran medida, es hija de decisiones que parecen más ideológicas que pragmáticas. Álvarez Agis critica lo que él ve como un exceso de “contenido libertario, retórico en la política económica”. La eliminación de ciertos instrumentos financieros, que solo tiene sentido en el “ideario libertario”, y la salida del cepo para las personas físicas fueron, a su juicio, errores que hoy se pagan caro. El gobierno se encontró en un trade-off claro entre mantener el dólar a raya y el nivel de actividad económica. La tasa de interés necesaria para anclar el tipo de cambio “ahoga el consumo y ahoga la producción”. Esta situación genera un círculo vicioso, una economía que se asemeja a “un perro que se está tratando de morder la cola”.

Y el impacto en la calle es brutal. Con una tasa de interés real de un plazo fijo del 23% anual por encima de la inflación, un récord histórico, la economía se resiente. “O está mal la tasa o está mal la inflación, o sea, alguna de las dos variables está en desequilibrio”, afirma Agis. La lección, que parece repetirse en la historia reciente, es que los gobiernos que intentan forzar la economía para llegar bien a una elección de medio término, atrasando el dólar, terminan con la economía “rota” antes de poder aplicar el truco. Sucedió antes y parece estar sucediendo ahora. El verdadero estadista, reflexiona Agis, será aquel que pueda “administrar la impaciencia de la sociedad”.

Entonces, ¿qué mira el mercado? La incertidumbre es total. Agis recurre a una vieja analogía de Keynes sobre un concurso de belleza: para ganar, no hay que elegir a la más bella según el propio criterio, sino adivinar cuál será la elegida por el promedio. El mercado hoy no sabe qué pensar. La falta de un acuerdo político básico, donde el péndulo oscila entre gobiernos que abren la economía y otros que la cierran, debe compensarse con un Banco Central “rebalsado de reservas”. Hoy, lamentablemente, tenemos las dos malas: una estrategia política de polarización y un Banco Central con las arcas vacías. “Como tenedor de bonos, ¿qué expectativa tengo? Si no sé con qué me pagas”, se pregunta retóricamente, poniéndose en la piel de un inversor.

Para el corto plazo, la recomendación es clara: estrategias defensivas. Invertir en pesos con las tasas actuales es como jugar “un pleno a la ruleta”. Sin embargo, a largo plazo, la visión es sorprendentemente optimista. El futuro de las compañías argentinas, especialmente en sectores primarios como energía, campo y minerales, es promisorio. “Paradójicamente, la ventaja la tiene la inversión del inversor de equity por sobre el inversor de renta fija”, sostiene. El gran desafío es cómo combinar la explotación de nuestros recursos naturales para sanear las cuentas del Banco Central con una macroeconomía ordenada que permita un crecimiento más balanceado y federal, que llegue al Gran Rosario, al Gran Córdoba y no se concentre únicamente en los polos de extracción. El problema, como siempre, es “sobrevivir a mañana”.

Ante la pregunta acerca de si tuviera al presidente en frente, ¿qué le diría? La respuesta de Álvarez Agis es contundente y sin vueltas: “que vaya a la casa, agarre la biblioteca, la prenda fuego y se siente en la Casa Rosada libre de prejuicios con su equipo económico a pensar de verdad cómo se estabiliza esta economía, porque con ideología no se estabiliza”. Le recordaría que los experimentos monetarios más ortodoxos de la historia, como los de Paul Volcker en Estados Unidos o Margaret Thatcher en el Reino Unido, terminaron con sus propios protagonistas “prendiendo fuego el libro de Friedman” porque controlar los agregados monetarios los llevaba a una recesión demencial. La clave, insiste, es desembarazarse de la ideología y hundirse en la realidad.

La probabilidad de que eso ocurra, admite, es más bien baja. Los gobiernos, cuando se enfrentan a una pared, suelen girar hacia donde les marca su ideología, y eso, muchas veces, “es muy dañino”. La solución, aunque impopular para el ideario oficial, sería dar un paso atrás, restringir ciertas operaciones y aceptar un poco de brecha cambiaria para evitar un mal mayor. Se trata de perder una batalla para tener chances en la guerra, reorganizar la economía y llegar con posibilidades de recuperación al final del mandato.