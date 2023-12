El consejo de Redrado para no perder contra la inflación: qué dijo

El expresidente del Banco Central Martín Redrado opinó sobre las medidas que tomó el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera semana al frente de la Casa Rosada con el objetivo de contraer el gasto público y estabilizar la macroeconomía.

"Estamos ante medidas de emergencia, pero no ante un verdadero programa de estabilización y crecimiento sostenido por leyes", opinó Redrado en diálogo con Radio Rivadavia, donde consideró que por ahora no hay decisiones a largo plazo desde la nueva gestión.

En ese marco, dejó la propuesta de "pasar leyes de que el gasto no puede superar la tasa de inflación, por ejemplo para no seguir con la idea del despilfarro". Esto en sintonía con el ajuste fiscal que se anunció el martes pasado, y del cual se conocieron detalles a lo largo de la semana.

"Hay que darle respaldo legal para que tenga perdurabilidad en el tiempo. El ordenamiento fiscal no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para tener una estrategia de crecimiento", puntualizó el economista sobre qué estrategia debería seguir el Gobierno.

Redrado fue el titular del Banco Central durante el gobierno de Néstor Kirchner, y desde ese momento asesoró a distintos referentes políticos en materia económica además de sonar en repetidas oportunidades para ocupar cargos a nivel nacional.

"No me gusta la idea de los decretos por nuestra historia, el sector privado te dice 'un decreto se tira con otro decreto', no le da certidumbre a nadie, se debe tener perdurabilidad", consideró sobre la idea de Milei de enviar un gran Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con distintas reformas.

Además, Redrado aseguró que él planteó "un conjunto de leyes de ordenamiento y modernización para terminar con la informalidad y encender los motores de la producción para darle dinamismo", en sintonía con un plan económico más integral.

Sobre las últimas medidas del BCRA que se conocieron el lunes por la tarde, describió que "el sentido de la baja de tasas es licuar las Leliq y poner un signo de interrogación sobre los plazos fijos. La inercia inflacionaria de la devaluación es un signo de admiración ya que empezará con un 3 en diciembre y con un 2 en enero".

"Tenemos muchos pesos dando vueltas y pocos dólares, seguimos con reservas netas negativas. La recomendación es irse a plazo fijo UVA que está atado a la inflación", concluyó sobre qué opciones tienen los ahorristas.