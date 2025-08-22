Powell abre la puerta a un recorte de tasas y desata un debate que impactará directamente en la Argentina

En el tablero de las finanzas globales, donde cada movimiento de ficha genera ondas que alcanzan hasta las costas más lejanas, pocas figuras concentran tanta atención como el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cada palabra, cada inflexión en su tono, es analizada con la minuciosidad de un relojero suizo por inversores, empresarios y gobiernos de todo el mundo. Y no es para menos. Las decisiones que se toman en el seno del imponente edificio Eccles en Washington D.C. tienen el poder de alterar el costo del crédito, el apetito por el riesgo y, en última instancia, el flujo de capitales que riega o deja en sequía a las economías emergentes. Para nosotros, en esta parte del sur, donde la cotización del dólar es un tema de conversación tan cotidiano como el clima, entender la lógica detrás de estos movimientos no es un lujo académico, sino una necesidad estratégica. La reciente cumbre de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, ha puesto sobre la mesa, una vez más, la delicada danza que dirige Jerome Powell, un equilibrio casi circense entre controlar la inflación y sostener el empleo.

El mensaje central de Powell fue una obra de arte de la ambigüedad calculada, una puerta cuidadosamente entreabierta a un posible recorte de las tasas de interés en la reunión de septiembre. Esta sola insinuación bastó para que los mercados reaccionaran, pero la verdadera sustancia se encuentra en el razonamiento que la sustenta. Powell describió el mercado laboral estadounidense como una "curiosa situación de equilibrio", reconociendo que, si bien la economía ha mostrado resiliencia, los riesgos de un debilitamiento están aumentando. Habló de una desaceleración tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores, una señal de que el motor económico podría estar perdiendo revoluciones. Para un empresario local, esta observación, aunque lejana en geografía, es de una relevancia inmediata. Una desaceleración en la principal economía del mundo puede significar una menor demanda de los productos que exportamos, desde materias primas agrícolas hasta software y servicios profesionales. Es el primer eslabón de una cadena cuyo efecto derrame termina impactando en la caja de una pyme en el Parque Industrial de Alvear o en el bolsillo de un profesional que factura servicios al exterior.

La función de un banco central, y en particular de la Reserva Federal (Fed), se asemeja a la de un piloto que debe mantener un avión a una altitud y velocidad estables atravesando una zona de turbulencias. Su principal panel de instrumentos tiene dos indicadores clave: la inflación y el empleo. Este es el famoso doble mandato que guía su política monetaria. Cuando la inflación se dispara, como ha ocurrido en los últimos años a nivel global, la respuesta ortodoxa es subir las tasas de interés. Pensemos en las tasas como el freno de la economía: al encarecer el crédito, se desincentiva el consumo y la inversión, lo que "enfría" la demanda y, en teoría, modera los precios. La Fed ha mantenido su política en lo que Powell denomina "territorio restrictivo", es decir, con tasas lo suficientemente altas como para actuar de corsé contra las presiones inflacionarias. Sin embargo, pisar el freno con demasiada fuerza o durante demasiado tiempo puede hacer que el motor se detenga por completo, llevando a una recesión y a la pérdida de puestos de trabajo. El legendario presidente de la Fed, Paul Volcker, lo describió con una crudeza elocuente: "La tarea de un banco central es retirar el ponche justo cuando la fiesta se está animando". Powell ahora enfrenta el dilema opuesto: cuándo y con qué velocidad volver a servir la bebida para evitar que la fiesta termine abruptamente en una resaca de desempleo.

Lo que hace que la situación actual sea particularmente compleja es la superposición de factores. Por un lado, Powell reconoce que los riesgos a la baja para el empleo son cada vez más visibles y "pueden materializarse rápidamente en forma de despidos". Esto justifica una postura más laxa, un recorte de tasas que abarate el crédito y estimule la contratación y la inversión. Empresas como General Motors o Ford son extremadamente sensibles a las tasas de interés, ya que gran parte de sus ventas dependen de la financiación. Un recorte podría impulsar sus operaciones, generando un efecto positivo en toda su cadena de valor global. Pero, por otro lado, Powell no puede ignorar el fantasma de la inflación, avivado por las tensiones geopolíticas y, más concretamente, por los aranceles impuestos por la administración Trump. Él mismo admitió que el efecto de estos aranceles sobre los precios al consumidor es "ahora claramente visible" y que existe el riesgo de que impulsen una "dinámica inflacionista más duradera". Este es el nudo gordiano que debe desatar: si recorta las tasas para salvar al empleo, podría estar echando nafta al fuego de la inflación. Si las mantiene altas para controlar los precios, podría estar asfixiando el mercado laboral.

Esta encrucijada se ve magnificada por una presión política sin precedentes. La independencia del banco central es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica moderna. La idea es que las decisiones sobre la política monetaria deben tomarse con criterios técnicos y a largo plazo, aisladas de los ciclos políticos y las urgencias electorales. Las constantes críticas y amenazas veladas por parte de figuras políticas hacia la Fed y sus directivos erosionan esta independencia y generan una incertidumbre adicional en los mercados. Cuando los inversores perciben que las decisiones de un banco central pueden estar políticamente motivadas, la confianza se resquebraja.

Para la Argentina, que ha transitado una larga y sinuosa historia en la relación entre el poder político y su autoridad monetaria, la defensa de la independencia de la Fed por parte de la comunidad financiera internacional resuena con especial significado. Es un recordatorio de que la credibilidad es el activo más valioso de una institución monetaria, un activo que tarda décadas en construirse y puede destruirse en cuestión de meses.

La brújula de la economía global en el sur del sur

Para los empresarios y pymes locales, este "ajuste calibrado" de la Reserva Federal no es una cuestión teórica, sino una variable que impacta directamente en su toma de decisiones. Un posible recorte de tasas por parte de la Fed puede ser un soplo de aire fresco o una señal de alerta, dependiendo de cómo se interprete.

Impacto en la divisa: Un dólar global más débil, si se concreta el recorte, podría beneficiar a nuestros exportadores agroindustriales y de servicios, haciendo sus productos y prestaciones más competitivos en los mercados internacionales. Pensemos, por ejemplo, en cómo esto podría influir en el precio de la soja o en los ingresos de una empresa de software rosarina que factura a los Estados Unidos.

Una política monetaria más laxa de la Fed tiende a incentivar el apetito por el riesgo en los inversores. Esto podría resultar en un mayor flujo de capitales hacia mercados emergentes como el argentino. Si bien esto puede traer beneficios como mayor liquidez, también nos expone a una mayor volatilidad en el corto plazo, algo que ya hemos vivido en el pasado. Los fondos de inversión buscan rentabilidad y, si la encuentran, no dudarán en entrar. Pero si el escenario cambia, la retirada puede ser tan rápida como la llegada, lo que pone a prueba la solidez de nuestra macroeconomía. Presión sobre el Banco Central local: La coyuntura externa también influye en las decisiones de política monetaria en la Argentina. Nuestro Banco Central no puede ser ajeno a lo que sucede con la Fed. Si las tasas globales bajan, se abren nuevos márgenes para que la autoridad monetaria local gestione la política monetaria. Sin embargo, en un país con una historia de inestabilidad como el nuestro, la confianza sigue siendo el bien más preciado, y las decisiones no se toman únicamente en base a variables externas, sino en la delicada balanza de nuestras propias urgencias.

En definitiva, la brújula que guiará las próximas decisiones de Jerome Powell apunta a un sendero lleno de incertidumbre. Para los actores económicos de Rosario, la lección más valiosa no es qué sucederá con la tasa de interés en septiembre, sino comprender la complejidad del panorama. Es la diferencia entre un especulador y un estratega. El primero reacciona al titular, el segundo se anticipa a la corriente, entendiendo que los vientos que soplan en Washington, al final del día, llegan a nuestras costas. Y en un contexto como el actual, la mejor estrategia es la cautela y una planificación robusta.