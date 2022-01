Las 10 lecturas recomendadas por Harvard para hacer este 2022

La Universidad de Harvard publicó un libro que recopila 10 lecturas sobre negocios, tecnología y liderazgo. Se trata de una publicación orientada a cualquier interesado en la temática, tiene el objetivo de que todos los profesionales puedan aplicar mejores prácticas en su día a día y trabajar de una manera más efectiva.

"Con autores desde Frances Frei hasta Morton T. Hansen y ejemplos de empresas desde UPS hasta Apple, este volumen pone las conversaciones de gestión más actuales e importantes al alcance de su mano", señalan desde la universidad estadounidense.

"Hemos revisado las ideas y mejores prácticas del año pasado de Harvard Business Review para mantenerlo actualizado sobre el pensamiento más vanguardista e influyente que impulsa los negocios de hoy", agregan en esa misma línea.

¿Cuáles son los 10 títulos y de qué tratan?

1. "Comenzar con confianza". Los autores Frances Frei y Anne Morriss relatan la historia de éxito de Uber; y revelan las claves para construir confianza como empresa y como líderes.

2. "Innovación cultural" de Douglas Holt se trata de cómo las empresas luchan con la tecnología y las transformaciones y los trucos para cambiar la compresión de lo que se considera valioso en un negocio.

3. "Las reglas de la cooperación y de la competición" de Adam Brandenburger y Barry Nalebuff. Este capítulo habla sobre la rivalidad, los riesgos y las recompensas de los equipos de trabajo y usa una serie de ejemplos que van desde el desembarco a la Luna y la Guerra Fría hasta Blue Origin y Space X, dos empresas aeroespaciales con mucha relevancia en la actualidad que fueron fundadas por Jeff Bezos, el magnate de Amazon, y Elon Musk, el excéntrico multimillonario.

4. "Negociar tu próximo trabajo" de Hannah Riley Bowles y Bobbi Thomason

5. "Liderar a través de la ansiedad" de Morra Aarons-Mele. Se trata de una investigación que indagó sobre cómo ejecutivos de negocios negocian un ascenso o una inversión.

6. "When Machine Learning Goes Off the Rails" fue escrito por Boris Babic, I. Glenn Cohen, Theodoros Evgeniou, y Sara Gerke. En español significa "cuando el aprendizaje automático se descarrilla" y relata ejemplos de empresas que implementan productos y servicios que funcionan de manera totalmente autónoma.

7. "Poniéndonos serios por la diversidad", o en inglés "Getting Serious About Diversity". Fue escrito por Robin J. Ely y David A. Thomas. Los autores desnudan las intenciones de los líderes y les ofrecen consejos para mejorar en su día a día.

8. "¿Cómo promover la igualdad racial en el trabajo?". En esta lectura, el autor Robert Livingston ayuda a las organizaciones a abordar el racismo en el lugar de trabajo de manera efectiva.

9. "Trabajar desde cualquier lugar". El artículo en inglés se llama "Our Work-from-Anywhere Future" y es de Prithwiraj Choudhury. Tal como lo adelanta el título, se trata de los beneficios y de los desafíos del trabajo remoto.

10. "¿Cómo Apple se organizó para ser innovadora?" En inglés, "How Apple Is Organized for Innovation". Fue escrito por Joel M. Podolny y Morten T. Hansen y se trata de la historia de Steve Jobs, el fundador de Apple, y del actual CEO Tim Cook, quien continúa con su legado hasta hoy en día.

¿Cómo conseguir el libro en Argentina?

En el país el libro puede conseguirse en inglés a través de Amazon en su versión Kindle (que cuesta US$ 9,50); en tapa dura (por US$ 50) o en tapa blanda (que cuesta US$ 20,98).

https://www.amazon.com/-/es/Harvard-Business-Review-ebook/dp/B08TCJMJK8