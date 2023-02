28F: el campo vuelve a la ruta para mostrar su malestar con el Gobierno nacional

Finalmente llegó el día. El denominado “28F” ya está en marcha y el sector agropecuario expresa su malestar por la inacción del Gobierno nacional ante el dramático escenario que enfrentan todas las actividades productivas.

Ecos365, presente en la Asamblea impulsada por Federación Agraria Argentina (FAA) que se realiza en el cruce de la Ruta 90 y la Autopista Rosario – Bs As, logró dialogar con el presidente de la entidad organizadora, Carlos Achetoni, para conocer los motivos que llevaron al agro a encontrarse otra vez en la ruta.

“Padecemos desde hace años la impericia o la decisión deliberada de políticos que han sido incapaces de generar políticas públicas adecuadas para los pequeños y medianos productores”, advirtió. Y, al mismo tiempo, reconoció: “en muchas zonas, además, desde hace dos o tres años se ha sumado el castigo de diversas inclemencias climáticas, tales como sequías, inundaciones, heladas y granizos, que han profundizado esa crisis, llevando a la desaparición de productores”.

Las demás entidades de la Mesa de Enlace se acoplaron a la medida de FAA, cansadas también de las promesas incumplidas. En definitiva, todas han escuchado en los últimos meses “anuncios vacíos, sin soluciones concretas”. Mientras tanto, la realidad se “come” a los productores. “Contamos la desaparición de 5.000 productores por año, mientras los que gobiernan solo deciden recaudar de cara al FMI o a las elecciones, negociar con unos pocos grupos concentrados y seguir ganando tiempo”, fustigó Achetoni.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni dialogó con Ecos365 en el encuentro

Y concluyó: “en este dramático contexto de desesperación de quienes estamos viendo cómo se nos pierde todo el trabajo de una vida, mientras que durante años aportamos en impuesto trabajo y esfuerzo, lejos nos encontramos de ver una propuesta de apoyo al sector en su estado de emergencia y que nos den las herramientas para fortalecernos como motor de desarrollo. Por eso y porque estamos hartos de escuchar anuncios que no se ejecutan, promesas que no se cumplen, parches que no resuelven el problema, es que decidimos movilizarnos”.

Cabe destacar que, en los últimos días, FAA recibió muchas adhesiones de diversas entidades y organizaciones del sector productivo, que demuestra la gravedad del problema que atraviesa el agro y la necesidad de respuestas urgentes, acompañadas de una política agraria que beneficie la producción, el desarrollo y el arraigo.

Productores presentes en Villa Constitución

Pedidos concretos

Los puntos urgentes que solicita el sector en la asamblea de hoy, son los siguientes: