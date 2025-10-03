A la espera del Tesoro estadounidense, los bonos en dólares recuperan terreno

A la espera de la reunión entre el ministro Caputo y autoridades del Tesoro estadounidesen, los bonos soberanos operan con mayoría de alzas en Wall Street. Después de un inicio en alza, hubo retrocesos de hasta el 0,5%, pero luego de pasado el mediodía volvieron a la tendencia positiva. De esta forma se prolonga el rebote del jueves, aunque con mucha volatilidad.

Lo propio ocurre con los ADRs de empresas argentinas que cotizan en el mercado neoyorkino operan con mayoría de alzas, así las principales son: Grupo Supervielle (+2,2%), YPF (+1,4%) y Banco Macro (+1%).

En tanto, en la plaza local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña avanza levemente 0,1% a 1.813.505,310 puntos básicos. Así, los papeles que más bajan son: Loma Negra (-0,9%), Edenor (-0,7%), y Transener (-0,6%).

Misión oficial

Una comitiva argentina - liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo - viaja este viernes a Washington para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU. No sucede en cualquier marco, sino que los funcionarios argentinos encontrarán el Gobierno cerrado por el "shutdown". Pese a que el oficialismo local busca encauzar las expectativas, prima la incertidumbre y la volatilidad.

El grupo que comandará Luis Caputo lo integran también el segundo del Ministerio, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Intentarán apurar la negociación del swap de monedas con EEUU para traer oxígeno a una situación financiera y cambiaria que se volvió crítica.