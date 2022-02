¿Abril o mayo?: hasta cuándo durarán las “tensiones” en los precios de la carne

El escenario que los expertos pronosticaban hace unos meses finalmente se cumplió. El intervencionismo oficial a mediados de mayo del año pasado y el escenario complicado que afronta el sector feedlotero desde hace meses, configuraron un combo letal que afectó de manera directa a la oferta. Por eso, pasadas las fiestas y llegando a su fin la época vacacional, se advierten subas en las categorías destinadas al consumo.

Para entender la coyuntura y conocer de primera mano qué puede ocurrir de cara al futuro, Ecos365 consultó a Víctor Tonelli, reconocido analista ganadero. Según explicó, la insuficiente oferta respecto de la demanda para animales de calidad, sobre todo livianos destinados al consumo y terminados en corral, “es consecuencia de los muy bajos niveles de encierro que se dieron en los últimos cuatro meses”.

En ese sentido, reconoció que desde mediados de septiembre y hasta la mitad enero los niveles de encierres han quedado muy lejos de satisfacer una demanda firme para esas categorías. “Los precios están en fuertes tensión, hubo sumas no menores, por lo menos del 10 y hasta el 15% dependiendo de la categoría, que de alguna manera en su totalidad o en una proporción importante se van a trasladar al consumidor”, aseguró el experto.

El analista Víctor Tonelli estima que la oferta podría normalizarse a partir de junio.

Los bajos niveles de encierre, como comentó, se registraron porque los costos no daban ante una invernada “elevada” y un costo de alimentación “muy alto”. De todas maneras, Tonelli aclaró que la sequía “en la actualidad no es responsable de la caída de la oferta, pero sí podría serlo en el futuro”. Y agregó: “buena parte de esta oferta especial proviene de corrales en donde la seca en sí misma no tiene un impacto directo, salvo en el costo de la alimentación”.

Qué pasará con la oferta

Respecto de la invernada, el especialista señaló que ante la prohibición de animales para seguir encerrando, los valores se han atenuado en relación al precio “del gordo” y probablemente esta situación represente un factor positivo con relación a la oferta futura.

“Se irán encerrando más animales y por lo tanto la oferta se irá regularizando, pero necesitamos como mínimo tres o cuatro meses más, es decir que a partir de junio podemos ver una oferta un poco más regularizada”. Al respecto, reflexionó: hasta fines de abril o mayo, el bajo nivel de oferta seguirá generando tensión en los precios y dependerá mucho de cómo presione la demanda, del poder adquisitivo del consumidor y también de las eventuales medidas que tome el Gobierno”. Y concluyó: “menos tocan, mejor se acomoda la cadena”.