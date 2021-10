Acopiadores exigen que se ordene la destrucción del trigo HB4

Acopiadores tienen previsto pedirle al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que ordene la destrucción total del trigo producido con HB4, desarrollado por Bioceres, que todavía no fue aprobado por Brasil para su comercialización. Se reunirán en los próximos días.

Días atrás, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) obligó a desactivar el 80% de la cosecha 2019/20 de esa variedad. Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, consideró que esta resolución es un “pache” y pidió medidas más contundentes.

“Se hizo un desastre con el HB4, nunca atendieron los reclamos, objeciones y avisos de precaución y se les viene un problema gigantesco. El Inase está viendo cómo se puede solucionar”, indicó Rivara y recordó que en esta campaña 2020/21 se sembraron 55.000 hectárea en 350 lotes distintos de 225 productores con el trigo HB4. En esta línea se preguntó si están dadas las condiciones para garantizar que el mismo no se mezcle con el cereal convencional.

“¿Qué van a hacer los cosecheros después de trillar un lote? ¿Van a estar limpiando las máquinas durante un día completo para que no quede un rastro de grano de trigo transgénico? ¿Quién certifica la limpieza de carros y camiones? ¿Las plantas de silo donde se almacene trigo transgénico no van a almacenar en trigo convencional por dos o tres años años? ¿En qué puerto van a exportar? ¿En qué molino van a moler?. No tienen idea lo que es limpiar un molino, no les importó, se manejaron con una irresponsabilidad escandalosa”, disparó y consignó Bichos de Campo.

Luego sostuvo que “la única salida es destruir el trigo transgénico, desgraciadamente, porque no me hace gracia que Bioceres pierda plata”. Vale recordar que la semana pasada el Inase dispuso que Bioceres puede conservar el 50% de la cosecha lograda en 2021/22, mientras que la otra mitad deberá inactivarse.