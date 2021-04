Afip amplió la denuncia contra Vicentín por maniobras fraudulentas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) amplió la denuncia penal contra Vicentin por el uso indebido de beneficios fiscales que superan los $28 millones. En la presentación realizada ante la Justicia Federal de Reconquista, el organismo amplió la primera denuncia realizada en agosto del año pasado contra la firma.por utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas para solicitar reintegros de IVA por más de $111 millones.

Entre ambas presentaciones, las denuncias contra Vicentín por maniobras fraudulentas ascienden a los $140 millones. La ampliación de la denuncia está motivada en tareas de control llevadas a cabo por el organismo donde se detectaron nuevas operaciones de exportación en los períodos 2016 y 2017 por las que la firma solicitó reintegros de IVA que se encontraban respaldadas con documentación apócrifa.

A partir de las tareas de fiscalización se comprobó que los emisores de los documentos apócrifos que dieron base a las solicitudes de reintegros carecían de capacidad económica y/u operativa para realizar las operaciones, no poseían plantas de acopio, ni podían justificar el origen de los granos.

Vale destacar que durante el proceso de fiscalización desarrollado por el organismo fiscal, la firma no aportó elementos que permitieran acreditar la legitimidad del derecho a obtener los reintegros percibidos.

Primera denuncia

En agosto del año pasado, la Afip denunció a la cerealera por "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales". Según explicaron en su momento, desde el organismo, la maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.

En ese entonces, también informaron que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".

Según la Afip, la fiscalización constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

A partir de eso, el organismo dijo que "pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".