Afirman que hay 80% de probabilidades que se mantenga "La Niña" hasta diciembre

De acuerdo al último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el estado actual del fenómeno ENOS corresponde a un evento La Niña. El enfriamiento en el océano Pacífico ecuatorial se debilitó respecto de los meses previos. No obstante, aún se mantiene una amplia región con temperaturas más frías que los valores normales. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2022 (SON), hay 80% de probabilidad de que se mantengan las condiciones de La Niña.

El pronóstico para el trimestre que comienza prevé lluvias inferiores a las normales en gran parte del país, en especial en Corrientes, Misiones, este de Formosa y de Chaco y noreste de Santa Fe. Sólo se esperan condiciones de lluvia normales en el centro del país: Córdoba, oeste de Santa Fe, este de San Luis, La Pampa y oeste de Buenos Aires.

Las previsiones no son alentadoras, dado el predominio actual de áreas con humedad en el suelo inferior a la adecuada para los cultivos de fina y la expectativa de siembra de gruesa. Incluso en el área en que se prevén lluvias normales, es posible que esta oferta no sea suficiente para compensar el déficit actual, en particular si las temperaturas resultaran superiores a las normales.

Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de corta duración, como tormentas locales u ocurrencia de heladas. Así, no necesariamente todo el trimestre mostraría estas condiciones, sino que puede haber dentro del mismo período donde “no se cumpla”. De todas formas, la toma de decisiones deberá tener en cuenta un escenario donde no sobrará el agua.