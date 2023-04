Aire para Massa: sella ingreso de u$s1.100 a las arcas del Banco Central

La Argentina recibirá por primera vez una inversión de u$s 500 millones del Fondo Soberano Saudí, según informó este jueves el Ministerio de Economía. La cartera conducida por Sergio Massa realizó el anuncio el mismo día que se conoció una nueva línea de crédito del BID por u$s 600 millones. Ambas inyecciones de divisas a las arcas del Banco Central (BCRA) se informaron en una jornada en la que la autoridad monetaria logró ponerle un freno a una sangría de divisas superior a los u$s 3.000 millones en lo que va del 2023.

Gracias al impulso del tipo de cambio preferencial conocido como “dólar agro”, el sector agropecuario liquidó más de u$s 500 millones, permitiendo al BCRA comprar u$s 332 millones para sumar a sus reservas internacionales.

El ingreso eventual de divisas se conoció mientras cerraba una rueda agitada para el dólar blue, que alcanzó un récord histórico de $400 para la venta este jueves, habiendo comenzado el año en $346.

Inversión del Fondo Soberano Saudí

La inversión del Fondo Soberano Saudí se informó en el marco del primer día de actividades de Massa en Washington D.C., donde el funcionario participa de las reuniones de la primavera boreal del FMI y el Banco Mundial.

El ministro se reunió con con el CEO del Saudí Development Fund, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, con quien acordó el desembolso para la Argentina de u$s 500 millones, que se destinará a “obras de infraestructura”, según informó Economía.

“El financiamiento del Fondo Saudita será dirigido a los sectores de salud alimentaria, energía, entre los que se destaca el Gasoducto Néstor Kirchner”, al “financiamiento de líneas de transmisión eléctricas” y a “proyectos provinciales de Garantía Soberana”, especificó la cartera económica.

Crédito del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de u$s 200 millones que financiará mejoras en el sistema de salud argentino. Se trata de la primera operación individual de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión de u$s 600 millones.

En esta línea, explicaron desde el Ministerio, financiará acciones para reducirla mortalidad prematura y cerrarlas brechas de acceso a servicios de salud entre jurisdicciones del país. Para ello, la iniciativa busca incrementar el acceso efectivo a servicios de diagnóstico y atención por parte de la población que cuenta exclusivamente con cobertura del sistema de salud público, estimada en 20,5 millones de personas en 2022.