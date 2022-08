Ajuste en el gasto nacional: "La forma es el fondo"

Por Decisión Administrativa N° 826/22 del Jefe de Gabinete de Ministros se dispuso una modificación compensada de partidas de gastos del Sector Público Nacional por $210.000 millones, aunque en el fondo se trata el una reducción de gastos porque se disminuyen partidas de gastos en ministerios y organismos sobre programas que tienen efectos en la sociedad y el correlato es la ampliación de partidas en la jurisdicción "Obligaciones a cargo del Tesoro" la cual es una jurisdicción a cargo del Ministerio de Economía cuyas partidas usualmente se destinan para "refuerzos de partidas presupuestarias" de los distintos ministerios (por decisiones administrativas del JGM o decretos se reducen las partidas de la jurisdicción "Obligaciones a cargo del Tesoro" para ampliar las partidas de los Ministerios u organismos que se desean reforzar).

Es decir, en este caso se hizo el movimiento inverso al habitual y convencional. En vez de reforzar partidas de gastos de ministerios y organismos reduciendo partidas de "Obligaciones a cargo del Tesoro", se reducen partidas de los primeros para ampliar las partidas de "Obligaciones a cargo del Tesoro.

En la jerga coloquial, el Ministerio de Economía le "chupa" partidas a los ministerios y organismos para que no las tengan disponibles para gastar.

Sin embargo, ese mecanismo no es el único para lograr el mismo resultado. Sólo es el más visible.

El otro mecanismo de ajuste es el de restringir desde la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía la ejecución del gasto vía no autorización del mismo.

Este mecanismo tiene la "ventaja" de no visibilizar tempranamente el ajuste sino diferir dicha visibilización hasta que al final del año se observe la subejecución del gasto. Como generalmente dicha subejecución de año completo se visibiliza ya iniciado el año siguiente, para la agenda pública la subejecución del año anterior "ya es noticia vieja".

Entonces surge una pregunta elemental. Si el Gobierno tenía ambos métodos para realizar un ajuste, ¿por qué eligió el mas visible? Porque necesitaba de esa visibilidad hacia los mercados y el FMI, los principales "dadores de estabilidad económica".

Que los mercados tomen más en serio el declamado "orden fiscal" e instalar la idea de una menor dominancia fiscal en la macroeconomía. Y, al mismo tiempo, que Massa pueda ir a reunión con el FMI llevando la decisión administrativa firmada y los titulares de los medios nacionales hablando "del ajuste" como una forma de sobreactuar el ajuste.

De hecho, el ajuste de gasto ya estaba en curso y no se necesitaba una Decisión Administrativa reduciendo partidas. La Secretaría de Hacienda vía no autorización del gasto igualmente lograría un ajuste y sin visibilizarlo. Pero aquí, justamente lo que necesitaba Massa era visibilizarlo.

Massa necesitó visibilizar lo más posible el ajuste porque el problema mayor es que los mercados no creen que se vaya a achicar el agujero fiscal y el FMI pide gestos del ajuste.

Sin embargo, en otro orden, la Decisión Administrativa 826/22 tiene datos cualitativamente interesantes. Predomina la reducción en la inversión, en educación, en el apoyo productivo y en otro gasto de alto impacto social.

Pero se nota poco y nada de sacrificio en el gasto de superestructura política (Actividades centrales y unidades ministro).

En ese sentido es un ajuste con un impacto regresivo en términos de eficiencia y equidad.

(*) Pablo Olivares es ex secretario de Finanzas y directivo de la consultora P&G.