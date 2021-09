Alberto Fernández anunció algunos de sus nuevos ministros: Juan Manzur, jefe de Gabinete y Aníbal Fernández, en Seguridad

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por la noche a los nuevos funcionarios que integrarán el Gabinete, tras la profunda crisis política derivada de la derrota electoral en las elecciones primarias del domingo pasado, que se aceleró el jueves cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una carta en la que volvió a cuestionar a los funcionarios más cercanos al presidente y exigió cambios drásticos en el rumbo del gobierno.

Este viernes por la tarde, el vocero oficial Juan Pablo Biondi -después del duro cuestionamiento de Cristina hacia él, entre otros- presentó su renuncia indeclinable para “pacificar, en parte, estos momentos difíciles que nos toca vivir”.

Durante el resto de la tarde, Alberto Fernández mantuvo reuniones en la Casa Rosada para terminar de diagramar el nuevo Gabinete. También coordinó una visita a La Rioja para una “cumbre” con una decena de gobernadores peronistas.

Eduardo “Wado” de Pedro continuará en el cargo de ministro del Interior. Hombre de máxima confianza de Cristina Kirchner, fue el primero en poner a su disposición la renuncia, como jugada para presionar a Alberto Fernández. Lo imitaron los principales funcionarios y ministros que responden a la Vicepresidenta.

Para conservar la unidad del Frente de Todos, Alberto Fernández accedió a renovar parte del gabinete para relanzar su gobierno antes de las elecciones generales de noviembre. Su plan original era encarar el recambio de nombres tras los comicios.

Entre las principales novedades anunciadas por la Casa Rosada se destaca la designación del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como nuevo jefe de Gabinete, y de Aníbal Fernández en el cargo de Ministro de Seguridad, en reemplazo de Sabina Frederic.

El tucumano tenía el visto bueno de Cristina Kirchner, que reveló en su carta que a pesar de sus diferencias personales lo había propuesto como posible reemplazo de Cafiero.

“Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi Ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi Ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A (H1N1)”, detalló.

Fuentes cercanas al presidente indicaron que, por el momento, los ministro cuyos reemplazos no fueron anunciados seguirán en sus cargos.

El equipo quedará formado de este modo:

Juan Manzur (Jefe de Gabinete de Ministros)

Santiago Cafiero (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto)

Aníbal Fernández (Ministerio de Seguridad)

Julián Domínguez (Ganadería, Agricultura y Pesca)

Jaime Perzyck (Educación)

Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología)

Juan Ross (secretario de Comunicación y Prensa).

Santiago Cafiero, la figura del gobierno más cuestionada por los sectores kirchneristas, dejará la jefatura de Gabinete. Sin embargo, el funcionario más cercano a Alberto Fernández no abandonará el gobierno sino que reemplazará a Felipe Solá al frente de la Cancillería. Hasta el momento no se informó si el ex canciller pasará a ocupar un nuevo cargo dentro del Ejecutivo.

El desplazamiento de Cafiero y la permanencia de “Wado” de Pedro representa una inclinación en la relación de fuerzas a favor de Cristina Kirchner dentro de la coalición.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la renovación del Gabinete es que no abarca a los principales funcionarios a cargo del área económica. Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Producción, Matías Kulfas, continuarán en sus cargos a pesar de los cuestionamientos internos.

Los cambios anunciados sobre el filo de esta medianoche, de todos modos, no serían los únicos ni los últimos, ya que crecían versiones de que cuatro posiciones más dentro del Gabinete tendrían a partir de mañana nuevos nombres.

En el kirchnerismo ponían especial atención al Ministerio de Justicia, debido a que Martín Soria no cumplió las expectativas con las que llegó a ese cargo. De hecho, en el círculo más cercano de la Vicepresidente estaban buscando una personalidad con mayor estatura intelectual, profesional y política para esa función que las del ex intendente de Roca.

Se trata de un lugar crítico, ya que ahí están las terminales y conexiones del Poder Ejecutivo con la Justicia y los jueces, y desde donde pueden surgir las soluciones a sus problemas judiciales.

En el comunicado oficial, Alberto Fernández resaltó y agradeció el trabajo realizado por los funcionarios salientes y recibió el compromiso en esta nueva etapa de los ministros designados. según informó Presidencia.

La jura de los nuevos integrantes del gabinete será el próximo lunes a las 16 en Casa Rosada.